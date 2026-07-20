Orkester Norden heldur tónleika í Hofi

Sinfóníuhljómsveitin Orkester Norden heldur tónleika í menningarhúsinu Hofi á Akureyri 25. júlí næstkomandi og hefjast þeir klukkan 16. Allir eru velkomnir, engin aðgangseyrir en tekið er við frjálsum framlögum.
Tónlistarfólkið í Orkester Norden kom til landsins s.l. fimmtudag og verður í æfingabúðum á Akureyri dagana 16. til 28. júlí næstkomandi en þetta er í fyrsta sinn sem Ísland er gestgjafi. Lionshreyfingin tekur þátt mörgum norrænum samstarfsverkefnum og er Orkester Norden eitt þeirra. Hljómsveitin var formlega stofnuð árið 1993, en verkefnið snýst um að sameina ungt fólk í tónlist með því að æfa og leika í sinfóníuhljómsveit í hæsta gæðaflokkil
Fjörið hófst hjá hópnum s.l. föstudag með æfingum sem standa yfir þar til ON býður upp á tónleika í Hofi 25. Júlí kl. 16. Seinni tónleikarhljómsveitarinnar verða í Eldborg í Hörpu 27.júlí kl. 19:30 og upplagt fyrir þá sem ekki geta sótt tónleika á Akureyri að skella sér þangað.
Leika hér og þar um bæinn
Hljómsveitin verður með opinn dag í dag 20. júlí og spilar þá í smærri hópum hér og þar um bæinn. „Þegar eru nokkrir staðir ákveðnir en kannski hægt að bæta við fleirum.,“segir Anna Fr Blöndal fyrrverandi fjölumdæmisstjóri Lions á Íslandi sem staðið hefur í stafni þegar kemur að undirbúningi þessa verkefni.
„Kastið á þau kveðju eða brosið a.m.k. til þeirra ef þið mætið þeim í bolunum sínum sem merktir eru Orkester Norden, ÍSLAND 2026.“
Viðburðirnir eru auglýstir á fébókarsíðu Lions á Íslandi.