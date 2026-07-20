Markmiðið er að fólk geti búið heima eins lengi og mögulegt er

20. júlí, 2026 - 11:40 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá því í janúar hefur nýtt endurhæfingarteymi heimahjúkrunar HSN á Akureyri verið starfandi með það…
Frá því í janúar hefur nýtt endurhæfingarteymi heimahjúkrunar HSN á Akureyri verið starfandi með það markmið að styðja fólk til að viðhalda sjálfstæði sínu og geta búið heima sem lengst Myndir hsn.is

Nýtt endurhæfingarteymi HSN styður fólk til aukins sjálfstæðis.

Frá því í janúar hefur nýtt endurhæfingarteymi heimahjúkrunar HSN á Akureyri verið starfandi með það markmið að styðja fólk til að viðhalda sjálfstæði sínu og geta búið heima sem lengst. Þjónustan er ný á Norðurlandi en byggir á hugmyndafræði sem hefur reynst vel annars staðar á landinu. Deborah Júlía Robinson, iðjuþjálfi segir að markmiðið sé fyrst og fremst að efla fólk til áframhaldandi búsetu heima og styðja það í að viðhalda eða endurheimta færni sína.

Hvað er endurhæfingarteymi og fyrir hverja er þjónustan?

Endurhæfing fyrir einstaklinga í heimahúsum er ætluð þeim sem þurfa tímabundinn stuðning, til dæmis eftir veikindi, aðgerð eða breytingar á heilsufari, með það að markmiði að hjálpa þeim að ná fyrri færni eða aðlaga sig nýjum aðstæðum.

„Við vinnum með fólki að því að finna leiðir til að bera sig betur að í daglegu lífi, hvort sem það snýst um hreyfingu, að sinna heimilisverkum, nota hjálpartæki eða efla sjálfstraustið til að taka aftur þátt í daglegu lífi.“

Ekki hefðbundin heimahjúkrun

Lögð er áhersla á að endurhæfingarteymið sé ekki hefðbundin heimahjúkrun.

„Þetta snýst ekki um að taka verkefnin yfir fyrir einstaklinginn heldur styðja hann til að geta gert meira sjálfur. Við komum inn með markvissan stuðning og leiðbeiningar, svo fólk geti orðið eins sjálfbjarga og mögulegt er.“

Teymið er þverfaglegt og samanstendur meðal annars af iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara, hjúkrunarfræðingi, sjúkraliða og svo er aðgangur að öldrunarlækni. Þjónustan er sniðin að þörfum hvers og eins og sérfræðingar koma að málum eftir því sem við á.

„Við förum í heimavitjanir og metum hvað hentar hverjum einstaklingi best. Stundum þarf hjálpartæki til að gera heimili öruggara, stundum þjálfun í daglegum athöfnum og stundum einfaldlega stuðning til að byggja upp sjálfstraust aftur.“

Tímabundinn stuðningur með skýrt markmið

Þjónustan stendur yfirleitt í 4 til 12 vikur, þó það sé mismunandi eftir einstaklingum.

„Markmiðið er alltaf að fólk verði virkara og sjálfstæðara með tímanum. Við drögum smám saman úr þjónustu eftir því sem einstaklingurinn nær meiri færni.“ Félagslegi þátturinn skiptir miklu máli. Fyrir suma felst endurhæfing ekki aðeins í líkamlegri færni heldur líka að komast aftur út í samfélagið. „Við vinnum með félagsmiðstöðvum, dagþjálfun og öðrum úrræðum þegar það á við. Stundum þarf bara smá stuðning til að stíga fyrstu skrefin aftur út í félagslífið.“

Mikil ánægja og góð viðbrögð

Viðbrögðin hafa verið jákvæð frá því teymið hóf störf og margir hafa lýst ánægju með að fá markvissan stuðning sem hjálpar þeim að viðhalda sjálfstæði. „Fólk er mjög ánægt, sérstaklega þeir sem vilja viðhalda sjálfstæði sínu og forðast að verða háð meiri þjónustu en nauðsynlegt er.“

Frá því þjónustan hófst 19. janúar hafa 60 einstaklingar útskrifast úr endurhæfingunni og teymið getur sinnt nú allt að 30 einstaklingum í senn. Þetta nýja úrræði er mikilvæg viðbót við þjónustu HSN sem eykur möguleika fólks til að lifa sjálfstæðu lífi heima við.

Frá þessu segir á heimasíðu HSN

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