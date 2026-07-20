Ein með Öllu 2026 - Fjölskylduhátíð

Ein með Öllu fer fram dagana 30. júlí til 3. ágúst n.k.
Verslunarmannahelgin á Akureyri verður helgi þar sem fjölskyldur, vinahópar og gestir alls staðar af af landinu koma saman þegar fjölskylduhátíðin Ein með Öllu fer fram dagana 30. júlí til 3. ágúst n.k.
Hátíðin hefur á undanförnum árum fest sig í sessi sem ein vinsælasta fjölskylduhátíð landsins þar sem lögð er áhersla á öryggi, samveru og fjölbreytta dagskrá fyrir alla aldurshópa. Markmið hátíðarinnar er að skapa jákvæða upplifun þar sem fjölskyldur geta notið verslunarmannahelgarinnar saman. Akureyrarvöllur er aðal hátíðarsvæðið en að auki það verða viðburðir í miðbæ og Kjarnaskógi.
Í ár verður dagskráin glæsilegri en nokkru sinni fyrr. Gestir geta meðal annars notið:
- Fjöri á Akureyrarvelli alla helgina. En þar verða tívolí, hoppukastalaland fyrir þau yngstu, matarvagnar með góðan opnunartíma og tónlist.
- Krakkaskemmtunar á Akureyrarvelli með fjölbreyttri afþreyingu og skemmtikröftum, laugardaginn 1. ágúst á milli kl 14-16. Lalli töframaður heldur utan um dagskránna og fær til sín frábæra gesti sem kátir krakkar kannast við af skjánum. Sólon ferðast frá sólinni, Hvolpasveitin úr Ævintýraflóa og svona mætti áfram telja. Mælt er með að mæta í myndastuði!
- Öll í Einu Stadium tónleika FM95BLÖ á laugardagskvöld 1. ágúst þar sem heitustu skemmtikraftar landsins koma fram. Herra Hnetusmjör mætir, Ragga Gísla tekur slagara, Úlfur Úlfur elska að koma fram á Akureyri og láta þetta tækifæri ekki framhjá sér fara og þetta er bara byrjunin á gleðinni. Það missir engin af þessum tónleikum! Miðasala fer fram á tix.is.
- Dásamlega miðbæ Akureyrar, en við Ráðhústorg verður markaðstorg þar sem er hægt að gera góð kaup, setjast niður með mat og drykk og njóta stemningar og veðurblíðunnar sem er alltaf á Akureyri. Fjölbreyttir viðburðir á borð við Súlur Vertical hlaupið eru á dagskrá, kaffihús og barir eru opnir ásamt matarvögnum.
- Skógardags í Kjarnaskógi á sunnudag 2. ágúst milli kl 13-16 þar sem útivist, leikir og fjölskyldustemning verða í forgrunni. Kjarnaskógur er perla Akureyrar sem allir verða að heimsækja. Meðal þess sem verður boðið upp á er lifandi tónlist, sveppafræðsla, söluvagnar, frír ís fyrir þolinmóða og það verður hægt að prófa bogfimi í boði Bogfimideildar Akurs. Við mælum með að skilja bílinn eftir heima og taka strætó nr .1930, en það er ártal með sérstaka tengingu við Kjarnaskóg. Hver ætli sú tenging sé?
- Stórglæsilegra Sparitónleika sem eru á dagskrá sunnudagskvöld 2. ágúst en þar kemur fram landslið tónlistarfólks. Kynnarnir í ár eru heiðurshjónin Svenni Þór og Regína Ósk og meðal þeirra sem koma fram eru Páll Óskar, Kristmundur Axel, Bríet og Laddi og hljómsveit mannanna. Mælum með að taka með teppi og garðstóla, njóta þess að láta matarvagnana sjá um kvöldmatinn og eiga góða kvöldstund. Björgunarsveitin Súlur sér um risa flugeldasýningu til að loka hátíðinni.
Áhersla er lögð á að gestir geti notið hátíðarinnar á sínum eigin forsendum, hvort sem markmiðið er að upplifa fjölskyldudagskrána, njóta miðbæjarins, heimsækja viðburði um allan bæ eða sækja tónleika.
Öryggi gesta er í forgangi og skipuleggjendur vinna náið með Akureyrarbæ, lögreglu, slökkviliði, björgunarsveitum, forvarnaraðilum og fjölmörgum samstarfsaðilum við undirbúning og framkvæmd hátíðarinnar. Með samstilltu átaki er lögð áhersla á örugga og jákvæða verslunarmannahelgi þar sem foreldraábyrgð og virk þátttaka fjölskyldna skipta miklu máli.
Skipuleggjendur hvetja gesti jafnframt til að nýta sér umhverfisvæna samgöngumáta þegar því verður við komið. Góðar göngu- og hjólaleiðir tengja helstu viðburðarsvæði og sérstakar strætóferðir verða í boði á meðan á hátíðinni stendur. Það eru bílastæði í boði, bæði við hátíðarsvæði og við miðbæ en leyfum P-merktum bílum, þeim sem eiga hægt með gang og barnafjölskyldur með mjög ung börn að njóta forgangs. Fjölmargar aukaferðir eru í boði með Strætó ásamt sérstökum aukaleiðum svo allir geta ferðast öruggir til og frá hátíðinni.
Nánari dagskrá, upplýsingar um viðburði og miðasölu eru birtar jafnt og þétt á heimasíðu hátíðarinnar - www.einmedollu.is - og samfélagsmiðlum undir ‘Ein með Öllu’.
Við hlökkum til að taka á móti landsmönnum á Akureyri um verslunarmannahelgina og skapa saman eftirminnilega fjölskylduhátíð.
Þetta segir í tilkynningu