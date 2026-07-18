Fuglarnir í Hrísey vakna til lífsins í bútasaumi

18. júlí, 2026 - 19:47 Margrét Þóra Þórsdóttir
Dröfn Teitsdóttir opnar sýningu á Hólavegi 4 í Hrísey um helgina. Mynd evagusta.photos
Dröfn Teitsdóttir opnar sýningu á Hólavegi 4 í Hrísey um helgina. Mynd evagusta.photos

„Þetta er stórt skref fyrir mig — að fara út fyrir þægindarammann og bjóða fólki heim í fuglaparadísina okkar. Mig langar að sýna að bútasaumur er listform sem á erindi við alla.“segir Dröfn Teitsdóttir sem opnar fyrstu einkasýningu sína nú um helgina að Hólabraut 4 í Hrísey.

Fuglarnir í Hrísey vakna til lífsins í bútasaumi Drafnar, en sýningin er hluti af dagskrá Listasumars á Akureyri

Á sýningunni sýnir Dröfn bútasaumsverk sem hún hefur unnið á síðustu árum, að stórum hluta innblásin af fuglalífinu í Hrísey. Verkin eru unnin með sérstakri mósaík-aðferð þar sem litir og form byggja upp myndræna heild úr hundruðum lítilla efnisbúta — lóan, krían, svanurinn og lundinn birtast þar í nýjum búningi.

Eitt af verkum Drafnar á sýningunni um helgina.Mynd Gestur Leó Gíslason,

Markmið sýningarinnar er að kynna bútasaum sem listform, ekki eingöngu nytjahlut. Gestir fá einnig að leggja hönd á plóg: boðið verður upp á vinnustofu þar sem hver þátttakandi vinnur sinn hluta í sameiginlegt bútasaumsverk sem verður hluti af sýningunni. Þannig verður sýningin lifandi vettvangur þátttöku og sköpunar fyrir alla aldurshópa.

Dröfn hefur hlotið 2. sæti í evrópskri bútasaumskeppni í flokki byrjenda og tekið þátt í samsýningu á vegum Einhverfusamtakanna. Dröfn er einhverf og hefur fjallað opinskátt um áhrif einhverfunnar á listsköpun sína. Bútasaumslistaverk hennar prýða einnig vörur fjölskyldufyrirtækisins Kashima (kashima.is), sem á rætur í Hrísey og Japan.

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