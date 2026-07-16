Mæurdagar handan við hornið

16. júlí, 2026 - 16:13 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Mæsrudagar eru bráðlega og tími til komin að,,,,,,skreyta!
Mæsrudagar eru bráðlega og tími til komin að,,,,,,skreyta!

Mærudagar eru ein af skemmtilegustu hefðum Húsavíkur og stemningin byrjar löngu áður en hátíðin sjálf hefst. Þegar fánarnir, litirnir og skreytingarnar fara að birtast um bæinn vitum við að Mærudagar eru að nálgast.

Á hverju ári hafa sjálfboðaliðar úr hverfisnefndum lagt mikla vinnu í að skreyta bæinn og skapa þá einstöku hátíðarstemningu sem svo margir tengja við Mærudaga. Undanfarin ár hefur hópurinn hins vegar farið minnkandi og því vantar fleiri hendur til að halda þessari fallegu hefð áfram. Með þáttöku íbúa og lifir þessi fallega hefð áfram og saman getum við skapað þá einstöku Mærudagastemningu sem svo margir kunna að meta.

Við ætlum að skreyta fimmtudaginn 16. júlí og föstudaginn 17. júlí og stefnum á að hefja vinnu fyrir hádegi, um kl. 10.

Hvort sem þú getur hjálpað í stutta stund eða lengur skiptir það máli. Allar hendur, stórar sem smáar, skiptir máli og öll aðstoð er hjartanlega vel þegin.

Ef þú vilt vera með geturðu sent tölvupóst á nele@nordurthing.is, svo reynum við að samræma verkefnin. Þú getur líka einfaldlega komið og slegist í hópinn þar sem þú sérð okkur að störfum.

Vefur Norðurþings sagði frá

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