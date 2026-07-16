Strætó leggur sitt af mörkum um versló

Alls kyns aukaleiðir verða í boði með Strætisvögnum Akureyrar um verslunarmannahelgina í því skyni að draga úr umferð einkabíla og koma fólki öruggu til síns heima að lokinni skemmtidagskrá helgarinnar.
Skipuleggjendur hátíðarinnar hvetja gesti til að nýta sér umhverfisvænan samgöngumáta þegar því verður við komið; taka strætó, hjóla eða ganga. Bílastæðum verður fjölgað við hátíðarsvæði í miðbænum en skorað er á fólk að sýna tillitssemi og leyfa P-merktum bílum þeirra sem eiga óhægt um gang að njóta forgangs, sem og farartækjum barnafjölskyldna.
Um verslunarmannahelgina aka strætisvagnar fjórar ólíkar leiðir bæði á laugardag og sunnudag frá hádegi fram á kvöld og fimm aukaleiðir koma öllum öruggum til síns heima eftir stórtónleika bæði kvöldin. Að auki gengur leið #1930 suður í Kjarnaskóg sunnudaginn 2. ágúst á milli kl. 13-16 þegar Skógaradeginum verður fagnað þar.
Strætó er þægilegur og ókeypis samgöngumáti, spennandi fyrir börn á öllum aldri, eykur samveru og minnkar vesen.
Allar nánari upplýsingar á heimasíðu Einnar með öllu.