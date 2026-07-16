Sumarstarfsmenn setja skemmtilegan svip á starfsemina

16. júlí, 2026 - 11:57 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ingólfur Árni Benediktsson, Valgerður Einarsdóttir og Kári Jónsson / myndir: samherji.is / Þorgeir B…
Ingólfur Árni Benediktsson, Valgerður Einarsdóttir og Kári Jónsson / myndir: samherji.is / Þorgeir Baldursson

Á sjötta tug ungmenna eru ráðin til starfa yfir sumartímann í vinnsluhúsum Samherja á Dalvík og Akureyri til að leysa af fastráðið starfsfólk vegna sumarleyfa. Þetta er svipaður fjöldi og undanfarin ár. Í hvoru húsi starfa um eitt hundrað og tuttugu manns, ‏þannig að hlutfall sumarstarfsfólks er nokkuð hátt þessar vikurnar.

Nýliðafræðsla um helstu þætti starfseminnar

Hákon Rúnarsson framleiðslustjóri landvinnslu Samherja segir að gengið sé frá ráðningum á vorin.

„Við fáum alltaf töluvert af umsóknum en getum því miður ekki orðið við þeim öllum. Sem betur fer líkar sumarfólkinu vinnan vel og kemur til okkar sumar eftir sumar, þannig að þau þekkja vel til starfseminnar, sem er auðvitað jákvætt í alla staði.

 

Við reynum eftir fremsta megni að upplýsa nýtt starfsfólk um verklagsreglur, meðal annars er efnt til nýliðafræðslu þar sem farið er yfir helstu þætti starfseminnar, svo sem öryggismál og fleira. Í flestum tilvikum er um að ræða fólk sem er að taka sín fyrstu skref á vinnumarkaði, þannig að það er mikilvægt að vanda til verka. Við höfum alla tíð verið afskaplega heppin með sumarafleysingarfólk, sem er upp til hópa duglegt, samviskusamt og skilar sannarlega sínu. Þetta er með öðrum orðum hörku hópur sem setur líka skemmtilegan brag á vinnustaðinn. Ég held að sumarstarfsfólkið komist tæplega í betur launuð störf og allur aðbúnaður er til fyrirmyndar.,“ segir Hákon Rúnars

Eldri starfsmenn hjálplegir

Valgerður Einarsdóttir er átján ára. Hún vann líka síðasta sumar í ÚA á Akureyri.

„ Mér líkar afskaplega vel hérna, flesta daga hefst vinnsla klukkan átta og þetta er ekkert sérstaklega erfið vinna. Núna er ég að vinna við róbóta og það er bara fínt. Við fengum í upphafi góða fræðslu um vinnsluna og eldri starfsmenn eru hjálpsamir. Launin eru fín og svo er mötuneytið alveg geggjað,“ segir Valgerður.

 

Fínn mórall og góð laun

Kári Jónsson er átján ára og er á sínu þriðja sumri í ÚA.

Kári Jónsson

„ Ég er líka á nokkrum stöðum í húsinu, stundum að gella eða slægja. Ég þekki orðið ansi marga hérna, sem gerir margt auðveldara. Ég get varla sagt að þetta sé erfið vinna en það kemur fyrir að maður er þreyttur eftir daginn og það er bara í góðu lagi. Hérna er fínn mórall og maður kemst sennilega ekki í betur launaða vinnu. Ég segi eins og Valgerður, mötuneytið er mjög gott.“

Með réttindi á lyftara

Ingólfur Árni Benediktsson er nítján ára og hann er á sínu fjórða sumri í ÚA.

„ Það þýðir að mér líður vel hérna og svo hef ég stundum unnið með skólanum, sem kemur sér vel. Í dag er ég að vinna á lyftara í Strýtu, Samherji kostaði lyftaranámskeiðið og ég hugsa að slík réttindi geti komið sér vel í framtíðinni. Annars eru verkefnin fjölbreytt þótt allt snúist auðvitað um að vinna fisk. Þetta er stór vinnustaður og hérna kynnist maður mörgu skemmtilegu fólki og svo er mötuneytið toppurinn, ég held að allir séu sammála um það.“

Ingólfur Árni Benediktsson

 

Þrú blá skip Samherja samtímis í höfn / mynd Þorgeir Baldursson

Frá þessu segir á heimasíðu Samherja

 

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