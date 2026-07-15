Bætt aðstaða fyrir Skíðafélagið í Hlíðarfjalli Mikilvægt að huga að öðrum félögum líka

„Nú þegar ákveðið hefur verið að ráðast í framkvæmdir til að tryggja Skíðafélagi Akureyrar nauðsynlega félagsaðstöðu er brýnt að hefja undirbúning á framkvæmdum fyrir önnur félög sem halda úti þróttmiklu barna- og unglingastarfi á borð við Ungmennafélag Akureyrar og Sundfélagið Óðinn og hafa enga eða óboðlega félagsaðstöðu,“ segir í bókun Sindra S. Kristjánssonar S-lista og Jönu Salóme Ingibjargar Jósepsdóttur V-lista sem lögð var fram á fundi bæjarráðs.
Til umfjöllunar var minnisblað um nýja aðstöðu fyrir Skíðafélag Akureyrar í Hlíðarfjalli en bæjarráð samþykkti að gera viðauka upp á 20 milljónir króna vegna framkvæmdanna. Sindri og Jana segja í bókun sinni að það hljóti að vera næsta skref að huga að öðrum félögum sem ekki búa við góða félagsaðstöðu nú þegar þessu verkefni hefur verið fundinn farvegur.
Hafist var handa við að breyta neðstu hæð Skíðastaða í byrjun sumars og verður um mikla bót að ræða fyrir Skíðafélagið Áætlaður kostnaður við þessar breytingar er um 60 milljónir.