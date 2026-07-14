Mannfólkið breytist í slím 2026 fer fram á Akureyri 16. - 18. júlí

Menningarhátíðin Mannfólkið breytist í slím fer fram 16. - 18. júlí á Akureyri. Hátíðin er kennd við listasamsteypuna MBS sem að henni stendur og hefur gert frá árinu 2018. Upphaf listasamsteypunnar MBS nær aftur til ársins 2010 en frá stofnun hefur samlagið staðið fyrir sjálfstæðri tónlistarútgáfu sem nú telur 22 breið- og þröngskífur og 11 stökla auk þess að hafa haldið ótal tónlistarviðburði. MBS starfrækir jafnframt Slímstöðina, æfinga- og upptökuaðstöðu fyrir tónlistarfólk á Akureyri.
Helsta markmið Mannfólkið breytist í slím er að efla menningarlífið á Akureyri og nágrenni á forsendum svæðisins með áherslu á listafólk utan meginstrauma og innan jaðar- og grasrótarkúltúrs. Sérstakur fókus er á listafólk úr nærumhverfinu, fjölbreytni stefna og jöfn kynjahlutföll flytjenda. Hátíðin hverfist mest um tónlist en hefð hefur skapast fyrir gjörningalist í bland, sem og atriði sem dansa mitt á milli listformanna tveggja.
Mannfólkið breytist í slím fer jafnan fram í hráum iðnaðarrýmum á Akureyri og aldrei á sama stað. Í ár mun MBS taka yfir tæplega 1.000 fermetra iðnaðarrými í fyrrum verksmiðjuhverfi að Dalsbraut rétt sunnan Glerár á Akureyri. Það að vera haldin utan hefðbundinna tónleikastaða og á nýjum stað ár hvert gefur hátíðinni gríðarlega sérstöðu og hefur hún nú orðið að mótandi afli í menningarlandslagi Norðurlands sumar hvert. Sérstaða verkefnisins er ekki síður fólgin í innsetningum innan viðburðarýmanna þar sem ægir saman myndlist, textíl, vídeólist og framúrstefnulegri hönnun í bland við hefðbundna innviði og tækjabúnað sem tilheyrir nútíma viðburðahaldi. Hópurinn sem að verkefninu kemur hefur þannig öðlast einstaka færni í að umbreyta óhefluðum iðnaðarsvæðum í frambærilega tónleikastaði á mettíma.
Sérstaða Mannfólkið breytist í slím felst einnig í að snúa við hefðbundinni nálgun sem einkennt hefur tónlistarhátíðir á landsbyggðinni. Þá er listafólk og þátttakendur flutt frá höfuðborgarsvæðinu og á smærri staði víða um land. MBS byggir dagskrána hinsvegar að mestu á fjölbreyttum hópi listafólks frá Norðurlandi sem kemur fram á heimavelli. Þetta er fyrirkomulag sem nærir vistkerfi sjálfstæðs menningarstarfs og grasrótar til langs tíma.
Nú verður fyrrum þungamiðju norðlensks iðnaðar umbreytt í suðupunkt neðanjarðarsenunnar þessa einu helgi í júlí. Fram koma 18 atriði sem spanna stefnur frá indí- og dauðarokki yfir í suður-ameríska kúmbíu og tilraunakennda raftónlist og tekknó.
Enginn aðgangseyrir er á Mannfólkið breytist í slím heldur er gestum frjálst að greiða eftir getu.