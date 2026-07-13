Brynja Harðardóttir Tveiten opnar málverkasýninguna FYLLING Í TILVERUNA

13. júlí, 2026 - 14:43 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Brynja Harðardóttir Tveiten, opnar málverkasýninguna Fylling í tilveruna í Leyni, Hafnarstræti 95 n…
Brynja Harðardóttir Tveiten, opnar málverkasýninguna Fylling í tilveruna í Leyni, Hafnarstræti 95 n.k. fimmtudag.

Fimmtudaginn 16. júlí kl. 20 opnar Brynja Harðardóttir Tveiten málverkasýninguna Fylling í tilveruna í Leyni, Hafnarstræti 95 á Akureyri. Sýningin stendur til 30. júlí.

Brynja fléttar saman eigin texta, skrift og myndlist. Verkin eru litsterk og myndbyggingin einföld þar sem setningin „við erum öll fylling í tilveruna“ er skrifuð aftur og aftur. Endurtekningin gerir það að verkum að orðin renna saman, þéttast eða leysast upp og mörk orða og myndar verða óljós.

Verkin endurspegla hugleiðingar Brynju um hringrás lífsins, hvernig við erum samofin náttúrunni og hluti af stærri heild, óháð tíma og rúmi, lífi og dauða. Ferlið við málverkið, endurtekningin og flæðið er n.k. mantra og hughreysting. Þótt ummerki okkar dofni með tímanum erum við ávallt hluti af heildinni.

Þetta er áttunda einkasýning Brynju, sem hefur einnig tekið þátt í fjölda samsýninga. Nú síðast tók hún þátt í sýningunni Hédna með Myndlistarfélagi Akureyrar sem stendur yfir í Hofi.

Brynja (f. 1971) lærði myndlist við Myndlistaskólann á Akureyri og Örebro Konstskola í Svíþjóð. Hún starfaði um árabil í ólíkum geirum sem uppeldis-, menntunar- og lýðheilsufræðingur samhliða listsköpun sinni en sneri sér alfarið að listinni árið 2022. Síðan þá hefur hún starfrækt vinnustofu og listarými í Hafnarstræti 88 á Akureyri.

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