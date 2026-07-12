Kvenféla Reykdælinga færir Leikskólanum Krílakoti gjöf

Kvenfélag Reykdælinga færði leikskólanum Krílabæ dásamlega gjöf á dögunum. Félagskonurnar Jóhanna Eydís og Þórhildur komu færandi hendi og afhentu leikskólanum ný og vönduð leikföng að andvirði 100 þúsund króna.
Þessi rausnarlegi stuðningur vakti mikla lukku og gleði á meðal allra í leikskólanum. Bæði börn og starfsfólk eru afar þakklát fyrir þennan hlýja hug sem kvenfélagskonur sýna.
Mikil eftirvænting ríkti á deildunum þegar gengið var frá nýju leikföngunum, enda voru allir spenntir að leika sér og prófa þau. Gjöfin mun vafalaust auðga leikskólastarfið og skapa margar skemmtilegar stundir segir á vef Þingeyjarsveitar.