Kvenféla Reykdælinga færir Leikskólanum Krílakoti gjöf

12. júlí, 2026 - 11:13 Margrét Þóra Þórsdóttir
Gjafirnar hittu vel i mark. Myndir vefur Þingeyjarsveitar
Gjafirnar hittu vel i mark. Myndir vefur Þingeyjarsveitar

Kvenfélag Reykdælinga færði leikskólanum Krílabæ dásamlega gjöf á dögunum. Félagskonurnar Jóhanna Eydís og Þórhildur komu færandi hendi og afhentu leikskólanum ný og vönduð leikföng að andvirði 100 þúsund króna.

Þessi rausnarlegi stuðningur vakti mikla lukku og gleði á meðal allra í leikskólanum. Bæði börn og starfsfólk eru afar þakklát fyrir þennan hlýja hug sem kvenfélagskonur sýna.

Mikil eftirvænting ríkti á deildunum þegar gengið var frá nýju leikföngunum, enda voru allir spenntir að leika sér og prófa þau. Gjöfin mun vafalaust auðga leikskólastarfið og skapa margar skemmtilegar stundir segir á vef Þingeyjarsveitar.

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