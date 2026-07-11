Sumartónleikar í Akureyrarkirkju í 40 ár Björn Steinar leikur á orgelið

Sumartónleikar í Akureyrarkirkju verða haldnir alla sunnudaga í júlí. Dagskráin sem og flutningur er vönduð og fjölbreytt, líkt og verið hefur síðustu fjörutíu sumur.
Björn Steinar Sólbergsson og Hrefna Harðardóttir ýttu Sumartónleikum í Akureyrarkirkju úr vör sumarið 1987, og héldu utan um tónleikaröðina í ein tuttugu ár. Björn Steinar hélt utan um hátíðina um árabil.
Björn Steinar leikur á Sumartónleikum í Akureyrarkirkju í tilefni afmælisins, næstkomandi sunnudag, 12. júlí klukkan 17.
Orgeltónlist hefur alla tíð átt sinn sess á hátíðinni, því eitt af markmiðum hátíðarinnar er að gestir fái að heyra í merku orgeli Akureyrarkirkju. Ekki verður amalegt að fá að heyra Björn Steinar leika á orgelið, en á efnisskrá eru verk eftir Johann Sebastian Bach, Louis Vierne, Pál Ísólfsson, Jón Nordal og Báru Grímsdóttur, auk þess sem Björn Steinar frumflytur nýtt Afmælisfanfar eftir Þorvald Örn Davíðsson!
Á öllum tónleikum sumarsins verða frumflutt ný tónverk eftir íslensk tónskáld - þrjú tengd Akureyri, og það fjórða Vestfjörðum. Tónskáldin eru Kristín Þóra Haraldsdóttir, Þorvaldur Örn Davíðsson, Oliver Kentish og Andrew J. Yang.
Menningarsjóður Akureyrarbæjar, Sóknarnefnd Akureyrarkirkju og Héraðssjóður Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmis styrkja hátíðina. Aðgangur er jafnan ókeypis, frjáls framlög vel þegin og öll velkomin.