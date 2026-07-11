Sumartónleikar í Akureyrarkirkju í 40 ár Björn Steinar leikur á orgelið

11. júlí, 2026 - 11:39 Margrét Þóra Þórsdóttir
Björn Steinar leikur á Sumartónleikum í Akureyrarkirkju í tilefni afmælisins, á morgnu sunnudag,
Björn Steinar leikur á Sumartónleikum í Akureyrarkirkju í tilefni afmælisins, á morgnu sunnudag,

Sumartónleikar í Akureyrarkirkju verða haldnir alla sunnudaga í júlí. Dagskráin sem og flutningur er vönduð og fjölbreytt, líkt og verið hefur síðustu fjörutíu sumur.

Björn Steinar Sólbergsson og Hrefna Harðardóttir ýttu Sumartónleikum í Akureyrarkirkju úr vör sumarið 1987, og héldu utan um tónleikaröðina í ein tuttugu ár. Björn Steinar hélt utan um hátíðina um árabil.

Björn Steinar leikur á Sumartónleikum í Akureyrarkirkju í tilefni afmælisins, næstkomandi sunnudag, 12. júlí klukkan 17.

Orgeltónlist hefur alla tíð átt sinn sess á hátíðinni, því eitt af markmiðum hátíðarinnar er að gestir fái að heyra í merku orgeli Akureyrarkirkju. Ekki verður amalegt að fá að heyra Björn Steinar leika á orgelið, en á efnisskrá eru verk eftir Johann Sebastian Bach, Louis Vierne, Pál Ísólfsson, Jón Nordal og Báru Grímsdóttur, auk þess sem Björn Steinar frumflytur nýtt Afmælisfanfar eftir Þorvald Örn Davíðsson!


Á öllum tónleikum sumarsins verða frumflutt ný tónverk eftir íslensk tónskáld - þrjú tengd Akureyri, og það fjórða Vestfjörðum. Tónskáldin eru Kristín Þóra Haraldsdóttir, Þorvaldur Örn Davíðsson, Oliver Kentish og Andrew J. Yang.

Menningarsjóður Akureyrarbæjar, Sóknarnefnd Akureyrarkirkju og Héraðssjóður Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmis styrkja hátíðina. Aðgangur er jafnan ókeypis, frjáls framlög vel þegin og öll velkomin.

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