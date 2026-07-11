Héldu fjölskylduhátíð og gáfu spjallbekk

„Þetta var virkilega góð og skemmtileg stund. Mæting var einkar góð og fór fram úr björtustu vonum,“ segir Sigrún Rósa Kjartansdóttir, formaður Kvenfélags Svalbarðsstrandar.
Félagið efndi til fjölskylduhátíðar niður við Vitann á Svalbarðseyri s.l. sunnudag og komu um eða yfir 200 manns á samkomuna. Félagið átti 125 ára afmæli fyrr á árinu og af því tilefni var ákveðið að gefa svonefndan spjallbekk og koma honum fyrir við Vitann, sem er eitt helsta kennileiti hreppsins.
Spjallbekkir gegn einsemd og einmanaleika
Kvenfélagasamband Íslands hrinti af stað verkefni sem bar heitið Vika einmanaleikans í október í fyrra, en um er að ræða vitundarvakningu gegn einsemd og einmanaleika. Markmið með verkefninu er að hvetja fólk til að rjúfa félagslega einangrun, efla tengsl og skapa tækifæri til samtals í nærumhverfinu. Spjallbekkir eru tákn um hlýju og opnar dyr og minna á mikilvægi þess að staldra við, setjast niður og spjalla – hvort sem er við vini eða ný andlit.
„Við ákváðum að vera með í þessu verkefni, kaupa bekk og koma honum fyrir á góðum stað í sveitarfélaginu. Síðan vatt þetta aðeins upp á sig og við vildum gera eitthvað úr þessum viðburði. Þannig þróaðist þetta upp í vel heppnaða fjölskylduhátíð,“ segir Sigrún Rósa og bætir við að verkefnið um spjallbekkina sé gott dæmi um samtakamátt kvenna.
Vel heppnuð hátíð
Kvenfélagskonur buðu upp á glæsilegar veitingar eins og þeirra er háttur, allt heimabakað af þeim sjálfum og allt gefið. Kjarnafæði gaf pylsur og Björgunarsveitin Týr sá um gæslu á svæðinu í sjálfboðavinnu. Svalbarðsstrandarhreppur gaf Kvenfélaginu 100 þúsund krónur í styrk í tilefni af afmæli þess. Á svæðinu var ýmislegt í boði, s.s. sýning á ýmsum munum í eigu Hönnu Dóru Ingadóttur sem tengjast á einhvern hátt hafinu, spil og leikir fyrir börn og fullorðna og sápukúlugerð.
Í Kvenfélagi Svalbarðsstrandarhrepps eru 36 konur. „Okkar helstu verkefni snúast um að styðja nærsamfélagið; við höfum styrkt bæði leik- og grunnskóla og eins þær fjölskyldur sem þurfa á aðstoð að halda. Félagið hefur einnig tekið þátt í stærri verkefnum á vegum Kvenfélagssambands Íslands,“ segir Sigrún Rósa.