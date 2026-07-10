Ný biðstæði leigubíla í miðbænum til reynslu

Skipulagsráð hefur samþykkt að gera tilraun með nýtt biðsvæði fyrir leigubíla í miðbæ Akureyrar. Tilraunin gildir til 1. október 2026 og er markmið hennar að bæta aðgengi að leigubílaþjónustu í miðbænum.
Nýju biðstæðin verða í Túngötu, fyrir framan verslun Símans. Svæðinu verður skipt upp þannig að þrjú nyrstu bílastæðin verða áfram almenn stæði, þar af eitt P-stæði fyrir hreyfihamlaða. Stór blómapottur mun afmarka svæðið.
Sunnan við blómapottinn verða fjögur stæði sem eru eingöngu ætluð leigubílum. Öðrum ökutækjum er óheimilt að leggja í þessi stæði og geta ökumenn átt von á sektum ef stæðin eru notuð í öðrum tilgangi.
Þeim sem sækja miðbæinn er bent á að nýta almenn bílastæði, meðal annars stæðin norðan við gamla Landsbankann, þar sem gott aðgengi er að verslun og þjónustu segir á vef Akureyrarbæjar.