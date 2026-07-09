Áætlað að fjöldi fólks með heilabilun þrefaldist næstu 30 ár

Fyrsti hópurinn með meistaragráðu í ráðgjöf í málefnum fólks með heilabilun brautskráðist frá hjúkrunardeild Háskólans á Akureyri nýverið.
„Ég er þakklát háskólunum fyrir að hafa komið þessari mikilvægu námsbraut á fót, því þörf fyrir fólk með þessa menntun er mikil og vaxandi,“ segir Alma D. Möller heilbrigðisráðherra á vef ráðuneytisins. Hún óskar hópnum til hamingju með áfangann og velfarnaðar í mikilvægum störfum fram undan.
Megininntak námsins er sérhæfing á sviði heilabilunar með áherslu á persónumiðaða, heildræna og samþætta ráðgjöf og þjónustu við fólk með heilabilun og aðstandendur þeirrar auk ráðgjafar og fræðslu til faghópa, almennings og stofnana.
Heilabilun hefur fjölþætt áhrif
Þróun sérþekkingar á sviðinu er brýn þar sem fólki með heilabilun fjölgar ört á heimsvísu en áætlað er að fjöldi þeirra muni þrefaldast á næstu 30 árum. Heilabilunarsjúkdómar hafa í för með sér vitræna skerðingu sem hefur fjölþætt áhrif á einstaklinginn, en þeim fylgja skert lífsgæði, færniskerðing og álag á aðstandendur og velferðarþjónustuna í heild.