Mömmur og muffins verður ekki haldið í ár

08. júlí, 2026 - 12:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hinn skemmtilegi viðburður Mömmur og möffins fellur niður i ár
Hinn skemmtilegi viðburður Mömmur og möffins fellur niður i ár

Viðburðurinn mömmur og möffins fellur niður í ár, en hann hefur verið árlegur frá 2010, fyrst í Lystigarði og undanfarnar tvær verslunarmannahelgar á Ráðhustorginu.

Í tilkynningu frá umsjónaraðilum viðburðarins sem send var út  í gær segir:

„Af óviðráðanlegum ástæðum þarf því miður að fella niður viðburð Mömmur og möffins þetta árið. Erfitt hefur reynst að finna einstaklinga til að taka við og þrátt fyrir veittan áhuga, þá er tíminn orðinn of knappur til að hægt sé að halda viðburðinn sómasamlega. Þrátt fyrir þessar leiðinlegu fréttir, þá horfum við jákvæðar til næsta árs og hlökkum til að viðburðurinn komi sterkur til baka árið 2027,“ segir í tilkynningunni.

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