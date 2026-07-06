Fjölmenni við vígslu nýja eldaskálans í Vaglaskógi

06. júlí, 2026 - 11:07 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ketilkaffið sveik engan! Helga Ösp, nýr skógarvörður í Vaglaskógi skenkir. Myndir með fréttinni: Pét…
Ketilkaffið sveik engan! Helga Ösp, nýr skógarvörður í Vaglaskógi skenkir. Myndir með fréttinni: Pétur Halldórsson / Land og Skógu

Nýr eldaskáli í Vaglaskógi var formlega tekinn í notkun föstudaginn 26. júní. Fjöldi manns lagði leið sína í Vaglaskóg milli klukkan tvö og fjögur og kveikt var upp í nýja eldaskálanum sem verið hefur í smíðum í skóginum undanfarin misseri.

„Með eldaskálanum opnast nýir möguleikar á nýtingu skógarins, ekki eingöngu fyrir tjaldgesti heldur alla gesti sem sækja Vaglaskóg heim,“ segir Helga Ösp Jónsdóttir skógarvörður, en hún tók nýlega við keflinu af Rúnari Ísleifssyni sem hefur starfað síðan 2014.

Rúmgott er í skálanum og tilvalið að koma saman. Arkís arkitektar hönnuðu

Starfsfólk skógarvarðarins á Norðurlandi og fleiri úr starfsliði stofnunarinnar á Norðurlandi færðu Rúnari gjafir og þakkir í tilefni tímamótanna en það gerðu líka fulltrúar þingeyskra skógræktarfélaga og skógarbænda. Þá var Helga Ösp boðin velkomin og síðan gafst tækifæri til að hittast, spjalla og njóta kosta nýja eldaskálans þar sem ketilkaffi var hitað yfir eldi, grillaðir sykurpúðar, ástarpungar og kleinur í boði og hægt að skoða aðstöðuna nýju.

Rúnar tekur við þakklætisvotti frá Landi og skógi af Helgu Ösp.

thingeyjarsveit.is sagði fyrst frá

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