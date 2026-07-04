Sumartónleikar í Akureyrarkirkju 40 ára

Alla sunnudaga í júlí kl. 17 eru haldnir tónleikar í Akureyrarkirkju. Aðgangur er jafnan ókeypis og dagskrá jafnt sem flutningur vönduð og fjölbreytt. Hefur svo verið síðustu fjörutíu sumur og gengur tónleikaröðin undir nafninu Sumartónleikar í Akureyrarkirkju.
Björn Steinar Sólbergsson og Hrefna Harðardóttir ýttu Sumartónleikum í Akureyrarkirkju úr vör sumarið 1987, og héldu utan um hana í ein tuttugu ár. Í sumar leikur Björn Steinar á Sumartónleikum í Akureyrarkirkju í tilefni afmælisins, sunnudaginn 12. júlí.
Á opnunartónleikum sumarsins á morgun sunnudag flytja Margrét Árnadóttir sópran og Páll Barna Szabó píanóleikari frábæra efnisskrá íslenskra og þýskra sönglaga eftir m.a. Fanny Mendelssohn og Jórunni Viðar. Þar verður fyrsta verk sumarsins frumflutt, nýtt sönglag eftir Kristínu Þóru Haraldsdóttur!
Menningarsjóður Akureyrarbæjar, Sóknarnefnd Akureyrarkirkju og Héraðssjóður Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmis styrkja hátíðina.
Aðgangur er jafnan ókeypis, frjáls framlög vel þegin og öll velkomin!