Nýr leikskóli tekur til starfa á Akureyri í næstu viku

Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri heimsótti í morgun starfsfólk nýja leikskólans Hagasteins við Naustagötu. Þar eru nú allir í óða önn að undirbúa opnun skólans í næstu viku.
Framkvæmdir við húsið sjálft og lóðafrágangur hafa að mestu gengið samkvæmt áætlun og er nú unnið hörðum höndum að því að reka smiðshöggið á það sem þarf að klára áður en skólastarfið hefst.
Í næstu viku hefst aðlögun hjá 20 börnum í þremur deildum leikskólans og fleiri börn koma síðan til leiks og starfa á næstu vikum. Um miðjan september verður fjórða deildin tekin í notkun ásamt sal, annarri forstofu og eldhúsi leikskólans. Fram að þeim tíma verður matur fyrir börnin eldaður annars staðar og fluttur í leikskólann, þannig að þjónustan við börnin verður óbreytt.
Sá hluti útisvæðisins sem tekinn verður í notkun við opnun skólans verður tilbúinn að öllu leyti, afgirtur og öruggur. Þótt einhverjar framkvæmdir haldi áfram á öðrum svæðum í kring verður lögð rík áhersla á að þær hafi sem minnst áhrif á daglegt starf leikskólans.
Það verður sameiginlegt verkefni starfsfólks og verktaka að tryggja öruggt og rólegt umhverfi fyrir börnin og að við allar framkvæmdir verði hagur barnanna hafður að leiðarljósi.
Stjórnendur Hagasteins og starfsfólk hlakkar til að taka á móti foreldrum og börnum þeirra við opnun á þessum nýja og glæsilega leikskóla.
Frá þessi segir á samfélagsmiðlum Akureyrarbæjar