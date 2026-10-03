Kórinn Í fínu formi fagnar 40 árum með tónleikum í Glerárkirkju

„Það er svo skemmtilegt og gefandi að taka þátt, það hafa allir virkilega gaman af því að mæta á æfingar og fá mikið út úr því,“ segir Jónína Hjaltadóttir formaður kórsins Í fínu formi sem starfar á Akureyri og er fyrir 60 ára og eldri. „Það geta ekki allir verið í hlaupa-eða gönguhópum og finnst tilvalið að hittast í þessum góða félagsskap. Sumir búa einir og þátttakan gefur þeim færi á að njóta félagsskapar með öðrum í notalegu umhverfi.“
Kórinn Í fínu formi fagnar í ár 40 ára afmæli sínu og heldur upp á það með tónleikum í Glerárkirkju á sunnudag, 4. október kl. 15. Í boði verður fjölbreytt úrval laga, íslensk í bland við erlend. „Við fórum í söngferðalag til Wales í fyrravor og flutt þá úrval íslenskra laga og bjóðum upp á nokkur þeirra á tónleikunum, en einnig ætlum við gamlingjarnir að syngja vel valda spyrpu með Abba lögum“ segir Jónína. Þá heiðra kórfélagar Ara Baldursson, sem var liðsmaður kórsins en hann féll frá nýverið. Flutt verður lag eftir hann sem ber heitið Syngdu.
Stjórnandi kórsins er Petra Björk Pálsdóttir og meðleikari er Valmar Väljaots. Að tónleikum loknum verða bornar fram veitingar, kaffi og kökuhlaðborð enda ærin ástæða til að fagna fertugsafmæli með viðhöfn.
Margrét Sigtryggsdóttir, Jónína Hjaltadóttir og Petra Björk Pálsdóttir stjórnandi bera saman bækur sínar
Fjölmennur kór
Kórinn er einn fjölmennasti kór norðanlands með um 70 félaga. Jónína nefnir að aldursbilið sé breytt, sá elsti Björgvin Línberg Pálsson úr Hrísey er 97 ára gamall en þeir yngstu eru rétt skriðnir yfir sextugt.
Baldvin Jóhann Bjarnason hefur starfað með kórnum í 19 ár og hann mun á tónleikunum stikla aðeins á sögu hans liðna fjóra áratugi. Það var Sigríður G. Schiöth sem stofnaði kórinn árið 1986 en hún var í sinni tíð kraftmikill kórstjórnandi. „Kórinn stofnaði Sigríður þegar hún hafði látið af störfum sem organisti og kórstjóri, en hún smalaði saman nokkrum eldri borgurum bæjarins sem komu saman og sungu af gleði. Kórinn varð fljótt vinsæll,“ segir Baldvin.
Baldvin Jóhann Bjarnason hefur sungið í kórnum í 19 ára en hann mun fara yfir söguna á tónleikunum. Hér er hann í hópi kórfélaga.
Sigríður stjórnaði kórnum í 15 ár, en þá tók Guðjón Pálsson sem hafði verið meðleikari í hennar tíð við stjórnartaumum. Hann var með kórinn í 5 ár. Þá tók Petra Björk Pálsdóttir við og hefur hún nú stjórnað kórnum um 20 ára skeið ef frá er talið eitt ár þegar hún stundaði nám m.a. í kórstjórn í Austurríki. Á þeim tíma tók Valmar við stjórn kórsins.
Kórinn hefur farið í ferðir annað hvert ár, oftast innanlands en stöku sinnum erlendis. Þá hefur kórinn tekið þátt í kóramótum norðlenskra kór, þar sem kórfélagar eru saman yfir daginn, syngja og borða saman í lok dags. Kórar frá Húsavík, Fjallabyggð, Dalvík og Skagafirði auk Akureyrar. Þá er hefð hjá kórnum að heimsækja dvalarheimili á Akureyri og Grenivik og syngja fyrir heimilismenn
Snillingar
Baldvin segir að fyrir um 15 árum síðan hafi nokkrar konur fyrir alla muni viljað breyta nafni kórsins. „Þær vildu alls ekki syngja í Kór aldraðra, þeim fannst þær alls ekki vera í þeim hópi og úr varð að nafninu var breytt og núna heitum við Í fínu formi. Það á ágætlega við þennan hóp.
„Kórinn hefur verið einstaklega heppinn með stjórnendur og meðleikara, þetta eru allt saman snillingar. Petra er sem dæmi afskaplega góður og þolinmóður stjórnandi sem hefur gott lag á okkur og heldur hópnum vel að verki,“ segir Baldvin. Valmar er nú fluttur á Sauðárkrók en kemur og leikur undir með kórnum á sunnudag.
Þrautþjálfaður kór
Kórinn æfir 9 til 10 mánuði yfir árið, tvisvar í viku og tvo tíma í senn. „Þetta er alveg þrautþjálfaður kór, það má segja að ómæld vinna liggi að baki hverjum tónleikum og auðvitað heilmikil gleði líka. Við syngjum alveg hreint eins og englar og hefur jafnvel verið haft á orði að Guð almáttugur hafi ruglast á sínum eigin englum og okkur,“ segir Baldvin og bætir við að um leið og komið er inn á æfingu gleymist allar áhyggjur og fólk gefi sig allt í sönginn.