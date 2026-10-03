Við þráum öruggt heimili - Bréf frá Rafa

Vefnum barst fyrir skömmu skilaboð frá konu sem býr í Rafa á Gaza, Doaà Youssef, hún er gift þriggja barna móðir. Skrif hennar eru hér fyrir neðan.
Til allra á Íslandi sem heyra rödd okkar – vinsamlegast hlustið á okkur. Við erum fimm manna fjölskylda – móðir, faðir og þrjú börn. Við búum í litlu tjaldi sem er allt of þröngt fyrir okkur, en þrátt fyrir það reynum við að gera það að skjóli sem geti verndað börnin okkar og veitt þeim örlitla tilfinningu fyrir öryggi.
Hvernig getur lítið tjald verið heimili fyrir heila fjölskyldu?
En hvernig getur lítið tjald verið heimili fyrir heila fjölskyldu? Við höfum ekkert eldhús þar sem við getum útbúið mat á viðeigandi hátt. Við höfum ekki aðgang að almennilegu baðherbergi og ekkert nægilegt rými til að sofa, sitja, borða eða lifa með þeirri reisn og friðhelgi sem sérhver fjölskylda á skilið. Hver dagur í þessu tjaldi fylgir meiri þreyta, ótti og þjáning.
Börnin alast upp án þess öryggis og aðstöðu sem fjölskylda þarf
Það sem særir okkur mest er að horfa á börnin okkar alast upp við þessar aðstæður – án þeirra einföldu hluta sem hvert barn ætti að hafa: öruggs staðar til að búa á, hreins baðherbergis, almennilegs matar og heimilis þar sem þau geta fundið ró, hlýju og öryggi. Við biðjum ekki um lúxus. Við biðjum aðeins um þak yfir höfuðið, öruggt og nægilega rúmgott heimili fyrir börnin okkar og þær allra einföldustu nauðsynjar sem fjölskylda þarf til að lifa með reisn.
Til ykkar, íslenska þjóðin, biðjum við: Ef þið hafið möguleika á að hjálpa okkur, vinsamlegast gerið það. Sérhver hjálp, hversu lítil sem hún kann að virðast, getur skipt okkur og börnin okkar gríðarlega miklu máli. Og ef þið hafið ekki tök á að hjálpa fjárhagslega, deilið þá rödd okkar. Látið aðra sjá söguna okkar svo hún geti náð til þeirra sem geta hjálpað.
Ef þið getið ekki hjálpað fjárhagslega, deilið þá rödd okkar
Kannski verður ein deiling frá ykkur upphafið að því að börnin okkar finni loksins öruggari stað, hlýju og heimili þar sem þau geta sofið án ótta. Vinsamlegast látið rödd okkar ekki hverfa í þögn.
Hjálpið okkur að gefa börnunum okkar von. Með von um samúð og mannúð, fimm manna fjölskylda sem þráir aðeins öruggt heimili.