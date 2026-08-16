JMJ fagnaði 70 ára afmæli

16. ágúst, 2026 - 16:48 Margrét Þóra Þórsdóttir
Ragnheiður Sara Ásgeirsdóttir, Jón M. Jónsson, Jón Helgi Ásgeirsson, Ragnar Sverrisson og Hilmar Þór…
Ragnheiður Sara Ásgeirsdóttir, Jón M. Jónsson, Jón Helgi Ásgeirsson, Ragnar Sverrisson og Hilmar Þór Svavarsson. Ragnheiður og Jón eru barnabörn Jóns M og langafabörn Ragnars. Hilmar er barnabarn Ragnars, þau eru af fjórða og fimmta ættlið fjölskyldunnar og hafa látið til sín taka í búðinni í önnum undanfarna daga. Myndir MÞÞ

„Það skiptir mestu máli að vera á gólfinu, hlusta á hvað viðskiptavinir vilja, eftir hverju þeir eru að kalla og verða svo við þeirra óskum. Það skiptir líka máli að hafa góða þjónustulund,“ segir Jón M. Ragnarsson hjá herrafataversluninni JMJ á Akureyri sem fagnaði fyrr í vikunni 70 ára afmæli. Haldið var upp á daginn með því að gefa ríkulega afslætti, kökur og kruðerí og söngur hljómaði um búðina. Fjölmargir gerðu sér glaðan dag og fögnuðu með eigendum.

Jón M. Jónsson, afi Jóns M stofnaði verslunina sem hóf starfsemi 11. ágúst 1956 og er hún meðal elstu starfandi fyrirtækja á Akureyri. Jón var klæðskeri og starfrækti samhliða verslun sinni saumastofuna Burkna þar sem m.a. var saumaður fatnaður sem til sölu var í búðinni. Ragnar Sverrisson og Guðný eiginkona hans og dóttir Jóns tóku við rekstri JMJ árið 1982. Ragnar hefur stundað kaupmennsku í ríflega 60 ár og er enn að. Börn þeirra, sem eru fimm, tóku við rekstrinum um áramótin 2016 til 17 og hefur Jón M. haft með daglegan rekstur að gera ásamt Þórunni Jónsdóttur eiginkonu sinni. „Hún er mín hægri hönd og gerir mér kleift að stunda vinnuna af kappi,“ segir hann.

Árið 1995 var aukið í og önnur verslun, Joe‘s var opnuð og hafa þessar tvær verslanir verið reknar undir sama þaki í ríflega 30 ár.

Fimmti ættliðurinn mættur

Það hefur verið líflegt í versluninni undanfarna daga, sumarútsala í fullum gangi og stendur hún enn yfir. Þá var í tilefni afmælisins veittur ríflegur afsláttur, allt upp í 90% sem gerði að verkum að margir lögðu þangað leið sína í því skyni að gera kostakaup. „Búðin er orðin hálf tómlegt eftir þetta allt saman, en við förum að fylla á næstu daga,“ segir Jón.

Þegar mikið er um að vera er kallaður til aukamannskapur og nú eru barnabörn hans mætt til starfa við hlið afa síns og langafa, þau Ragnhildur Sara og Jón Helgi Ásgeirsbörn. „Fimmta kynslóðin er mætt til starfa,“ segir hann ánægður með áhuga krakkanna á að létta undir þegar mikið liggur við.

Fjölskyldufyrirtæki

„Sagan er löng, en við höldum okkur enn á þeim nótum að reka fjölskyldufyrirtæki líkt og verið hefur frá upphafi,“ segir hann. „Við erum enn í góðum gír og ætli helsta ástæða þess að vel gengur hjá okkur er sú að við störfum sjálf við reksturinn og erum á gólfinu og hlustum á okkar kúnna.“

Jón segir marga trausta viðskiptavini hafa verslað við JMJ um árin. Þar eru heimamenn drjúgur partur, en eins hefur fólk bæði vestan og austan megin Akureyrar lagt þangað leið sína og má kalla fastakúnna. Einnig hafi brottfluttir Akureyringar gert sér far um að koma við þegar þeir eiga leið um og eins ferðafólk af höfuðborgarsvæðinu. „Það kemur kannski hér við og líkar vel og kemur aftur næst þegar það á leið um. Við erum þakklát fyrir hversu vel okkur hefur ávallt verið tekið.“

Vill sjá uppbyggingu í miðbæ

Verslun JMJ hefur alla tíð verið á sama stað í miðbæ Akureyrar. „Við erum miðbæjarrottur,“ segir hann og bætir við að hann vilji gjarnan sjá meiri og kröftugri uppbyggingu á miðbæjarsvæðinu. „Stórkostleg uppbygging er í farvatninu varðandi uppbyggingu í miðbænum og eftir tvö til fjögur ár verða komin í gagnið þúsundir fermetra af verslunar- og skrifstofurýmum á svæðinu. Þá verður miðbærinn mekka verslunar- og viðskipta á Akureyri,“ segir Jón.

.Sem dæmi stendur til að rífa húsið sem JMJ hefur starfsemi í og byggja annað og stærra á sama stað. Þá standi til að byggja í Hofsbót og á Akureyrarvelli og væntir Jón þess að mikil bót verði af  þegar farið verði af stað með framkvæmdir.

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