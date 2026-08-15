Svalbarðsstrandahreppur Sex lóðir fyrir einbýlishús í landi Geldingsár

Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps hefur samþykkt að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir íbúðarbyggð í landi Geldingsár.
Deiliskipulagstillagan tekur til um 2 ha spildu úr landi Geldingsár, vestan Geldingsárvegar og norðan Árholts. Gert er ráð fyrir sex lóðum fyrir íbúðarhús á spildunni og innan hverrar lóðar er heimilt að byggja eitt einbýlishús á einni eða tveimur hæðum ásamt sambyggðri bílgeymslu Allar lóðirnar eru rúmlega 2000 m2 að stærð.
Aðkomuvegur verður frá Geldingsárvegi, byggingarreitum innan lóða, gönguleiðum og sameiginlegu hreinsivirki fráveitu
Athugasemdum um tillöguna er hægt að skila inn til 27. ágúst nk. og skulu þær berast inn á Skipulagsgátt.