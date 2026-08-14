Málverkið sem slapp út úr striganum er heiti á sýningu Núma Kristínassonar sem opnuð hefur verið á Amtsbókasafninu á Akureyri. Hún samanstendur af fjórum lágmyndum þar sem klassíska málverkinu er snúið á haus.
Striginn er skilinn eftir auður en ramminn sjálfur verður að meginviðfangsefni: málaður, skorinn út, brotinn niður og endurraðaður. Verkin rekja ferli listamannsins frá vönduðum og hefðbundnum formum yfir í hrárri og frjálsari nálgun, þar sem viður, strigi, hefti og spennubönd fá að sjást. „Sýningin varð til úr efasemdum um málverkið og leit að nýrri leið innan eigin listferils,“ segir í tilkynningu.
Sýningin er opin á sama tíma og Amtsbókasafnið og stendur yfir til 7. september næstkomandi.