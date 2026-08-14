Fyrsta farþegaskipið til Kópaskers

Merkilegur áfangi í sögu Kópaskers varð í liðinni viku þegar fyrsta farþegaskipið lagðist úti fyrir þorpinu. Um er að ræða leiðangursskipið Ultramarine, sem er 128 metra langt og flutti um 150 farþega. Skipið er eitt af fullkomnustu leiðangursskipum heims og er sérhannað fyrir siglingar á norðurslóðum.
Koma skipsins markar sem fyrr sagði tímamót fyrir Kópasker og opnar ný tækifæri fyrir ferðaþjónustu og atvinnulíf á svæðinu. Gestirnir fá tækifæri til að kynnast einstakri náttúru, sögu og menningu Öxarfjarðar og Kelduhverfis, en jafnframt er þetta mikilvægt skref í að kynna Kópasker sem áhugaverðan viðkomustað fyrir smærri farþegaskip segir á vef Norðurþings.
Leiðangursskipið Ultramarine
Óku Demantshringinn
Norðurþing fór í sérstakt átak 2025 til að til að fjölga komum leiðangursskipa til sinna hafna á Húsavík, Raufarhöfn og Kópaskeri. Farþegar fóru með rútum um Demantshringinn þar sem stutt er í nokkrar af þekktustu náttúruperlum landsins, svo sem Ásbyrgi, Hljóðakletta, Dettifoss og Jökulsárgljúfur. Ferðalangarnir fóru svo um borð í skipið á Húsavík í lok dags.