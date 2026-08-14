Vasaþjófar á sveimi

Lögreglan á Norðurlandi eystra varar við vasaþjófum sem fara ránshendi á ferðamannastöðum
Lögreglan á Norðurlandi eystra varar við vasaþjófum en upplýsingar eru um að þeir hafi verið á ferðinni á þekktum ferðamannastöðum í okkar umdæmi.
,,Við viljum minna fólk á að huga vel að eigum sínum og þá sem sjá um að fara með hópa á þekkta ferðamannastaði að upplýsa þá hópa sem þeir sjá um,"segir í tilkynningu sem lögreglan birti á samfélagsmiðlum sínum í dag.
Verum virkilega á tánum gangvart svona skúrkum sem svífast að þvi að virðsit einskins.