Rakel og Salóme Katrín í Samkomuhúsinu

Tónlistarkonurnar Rakel og Salóme Katrín koma fram í Samkomuhúsinu á Húsavík ásamt Tuma Torfasyni á morgun föstudag 14. ágúst. En það er Tónlistarfélag Húsavíkur sem stendur fyrir viðburðinum. Tónleikarnir hefjast klukkan 20:00, húsið opnar 19:30.
Rakel Sigurðardóttir er tónlistarkona frá Akureyri. Hún hefur verið partur af íslensku tónlistarsenunni í þónokkur ár. Tónlist hennar hefur reglulega ratað á vinsældarlista hér á landi, hún komið fram og ferðast um heiminn með fjölmörgum þjóðþekktum tónlistarmönnum og hljómsveitum.
Árið 2025 gerði hún plötusamning við útgáfufyrirtæki Ólafs Arnalds, OPIA Community og gaf út plötuna ‘a place to be’. Platan hefur hlotið mikið lof bæði á Íslandi sem og erlendis, en platan hlaut t.a.m. Kraumsverðlaunin 2025 og tilnefningu sem plata ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum í ár. Rakel hlaut einnig verðlaun sem flytjandi ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum.
Salóme Katrín Magnúsdóttir er tónlistarkona frá Ísafirði. Hún flutti til Reykjavíkur haustið 2015 og hóf nám við heimspekideild HÍ en komst fljótlega að því að tónlistin ætti hug hennar allan. Hún kvaddi því háskólann og hóf tónlistarnám við Tónlistarskóla FÍH og útskrifaðist þaðan vorið 2020. Síðan þá hefur Salóme gefið út sína eigin tónlist, komið fram á ótal tónleikum bæði hérlendis og erlendis og unnið með fjölda tónlistarfólks. Nú starfar hún sem tónlistarflytjandi og lagahöfundur og leggur stund á nám í tónsmíðum við Listaháskóla Íslands.