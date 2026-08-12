Drift EA - Vilja tengja rótgróin fyrirtæki og frumkvöðla

12. ágúst, 2026 - 10:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá upphafsfundinum Mynd Aðsend
Frá upphafsfundinum Mynd Aðsend

Drift EA hefur formlega sett af stað verkefnið Ignite Nordic á Íslandi, nýtt samstarfsverkefni sem hefur það að markmiði að að efla nýsköpun með því að tengja frumkvöðla, fyrirtæki og opinbera aðila og skapa þannig ný tækifæri til samstarfs, atvinnuuppbyggingar og verðmætasköpunar, ekki síst á landsbyggðinni.  

Af því tilefni heimsótti Logi Einarsson, ráðherra nýsköpunar, Drift EA á Akureyri og verkefninu formlega hleypt af stokkunum. Markmið þess er að auka samkeppnishæfni fyrirtækja með því að auðvelda þeim að nýta nýsköpun í rekstri sínum, um leið og frumkvöðlar fá tækifæri til að þróa lausnir sínar í samstarfi við raunverulega viðskiptavini. Verkefnið auðveldar sprotafyrirtækjum að komast í samband við sína fyrstu stærri viðskiptavini og styður fyrirtæki og stofnanir við að finna nýjar lausnir við raunverulegum áskorunum. Með markvissri pörun áskorana og lausna skapast grundvöllur fyrir samstarf sem leiðir til nýsköpunar, vaxtar og aukinnar verðmætasköpunar.

„Íslendingar búa yfir miklu hugviti og öflugum frumkvöðlum um allt land. Ein stærsta áskorunin er þó oft að skapa tengslin milli þeirra sem þróa nýjar lausnir og þeirra sem geta nýtt þær. Ignite Nordic er skref í þá átt að stytta þessa leið, efla samstarf og skapa ný tækifæri til verðmætasköpunar. Þannig styrkjum við samkeppnishæfni atvinnulífsins og styðjum við öfluga atvinnuuppbyggingu um land allt,“ segir Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra.

Verkefnið er leitt af Drift EA á Akureyri í samstarfi við norræna samstarfsaðila, Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra (SSNE), Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV),
Háskólafélag Suðurlands (HFSU), KLAK – Icelandic Startups, Sjávarklasann, IceBAN – Samtök englafjárfesta á Íslandi og Fjársýsluna. 

„Oft eru lausnirnar til staðar en tengingarnar vantar. Með Ignite Nordic á Íslandi viljum við skapa markvissan vettvang þar sem fyrirtæki og frumkvöðlar geta fundið hvort annað og byggt upp samstarf sem leiðir til vaxtar og nýsköpunar,“ segir Sesselja Barðdal Reynisdóttir, framkvæmdastýra Driftar EA.

Ignite Nordic er fjármagnað af menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu, Drift EA, Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV), Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi eystra (SSNE) og Háskólafélagi Suðurlands (HFSU).

Þetta segir i tilkynningu

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