Framkvæmdum að innan að ljúka

Framkvæmdum miðar vel áfram við nýbyggingu Frístundar og félagsmiðstöðvar við Borgarhólsskóla á Húsavík. Ragnar Hermannsson byggingastjóri hjá Trésmiðjunni Rein segir í samtali við Vikublaðið að húsið sé nálægt því að verða tilbúið að innan og miðað sé á 20. ágúst í þeim efnum. Þá sé eftir lokafrágangur að utan.
„Við stefnum á að vera búnir að innan 20. ágúst. Það er allt á útopnu við að setja upp innréttingar, mála og klára síðustu smáatriðin,“ segir Ragnar og bætir við að þá sé eftir að klára síðustu handtökin að utan.
„Það er búið að múrklæða en við eigum eftir að negla bárujárnið á, ganga frá vatnsbrettum og í kringum glugga. Svo er auðvitað lóðin alveg eftir,“ segir Ragnar en Garðvík sér um lokafrágang á lóðinni.
„Þetta hefur gengið vel og áætlanir hafa að mestu leyti gengið eftir,“ segir Ragnar.
Þá segir í tilkynningu frá Norðurþingi í dag að um þessar mundir sé verið að leggja lokahönd á klæðningu innanhúss, frágang gólfefna og frágang við tengingu skólahússins við nýju viðbyggingunna.
Frágangur lóðar sé jafnframt vel á veg kominn. Uppsetning steyptra setbekkja, lagning snjóbræðslu og jarðvinna í tengslum við nýtt leiksvæði gengur vel. Lítilsháttar tafir hafa orðið á framkvæmdinni, en þær eru óverulegar þegar litið er til umfangs verkefnisins í heild.
Þá kemur fram í tilkynningunni að markmið verktaka sé að ganga frá hluta lóðarinnar þannig að aðgengi við skólahúsið að austanverðu verði tilbúið fyrir kjördag 29. ágúst næstkomandi.
,,Nýja húsnæðið mun skapa mun betri aðstöðu fyrir félags- og frístundurstarf barna og ungmenna í sveitarfélaginu. Með auknu rými, bættri aðstöðu og nútímalegu umhverfi skapast betri skilyrði fyrir fjölbreyttara starf og samveru. Verkefnið er því mikilvægt framfaraskref í uppbyggingu þjónustu við börn og ungmenni og styður við áframhaldandi þróun skóla- og frístundastarfs í sveitarfélaginu," segir í tilkynningunni.
Stefnt er að því að nýbyggingin verði afhent starfsemi frístundar og félagsmiðstöðvar 1. október næstkomandi.