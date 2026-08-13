Heiðurstónleikar Tinu Turner á Græna hattinum

13. ágúst, 2026 - 11:15 Margrét Þóra Þórsdóttir
Heiðurstónleikar Tinu Turner á Græna hattinum annað kvöld Myndir Aðsendar
Heiðurstónleikar Tinu Turner á Græna hattinum annað kvöld Myndir Aðsendar

Heiðurstónleikar til minningar um Tinu Turner verða á Græna hattinum á Akureyri annað kvöld, föstudagskvöldið 14. ágúst og hefjast þeir kl. 21.

Bryndís Ásmunds mun þar fara á kostum í túlkun sinni á Tinu sem ásamt frábærri hljómsveit flytja okkur öll hennar bestu og vinsælustu lög eins og Nutbush City Limit, River Deep Moutain High, Proud Mary, Private Dancer, What´s love got do with it, Simply The Best svo einhver séu nefnd.

„Tina Turner lést 24. maí 2023 og nú rúmum þremur árum síðar, langar okkur að heiðra minningu hennar og þann ótrúlega tónlistarferil sem hún skildi eftir sig,“ segir Bryndís um tónleikana og bætir við að þeir séu sér sérstaklega hjartfólgnir.

Einstök kona

„Það er líka ákveðin saga á bak við þessa tónleika. Þeir áttu upphaflega að fara fram í júní en á meðan ég var stödd í Búdapest þurfti ég óvænt að gangast undir bráðaaðgerð og varð því að fresta þeim. Núna er ég komin aftur á fullt og er eingöngu að koma til Íslands í þessa ferð til að stíga á svið og flytja tónlist Tinu. Það gerir þessa tónleika enn persónulegri fyrir mig – þetta verður sannkölluð hylling til konu sem var einstök, bæði sem listamaður og persóna.“

Með Bryndísi á sviðinu verða hennar traustu hljómsveitarmeðlimir og stórskotalið til margra ára:
Einar Þór Jóhannsson – gítar, Vignir Þór Stefánsson – hljómborð, Steinar Sigurðarson – saxófónn,
Birgir Kárason – bassi og Ólafur Hólm Einarsson – trommur.

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