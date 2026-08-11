Slösuðum ferðamanni bjargað úr gili

11. ágúst, 2026 - 12:53 Margrét Þóra Þórsdóttir
Frá björgunaraðgerðum í gær. Mynd aðsend
Frá björgunaraðgerðum í gær. Mynd aðsend

Björgunarsveitir á NA landi voru boðaðar út vegna ferðamanns sem hafði hrasað illa á göngu við Hafragilsfoss skammt frá Dettifossi. Ljóst var í upphafi að nokkuð verkefni væri að koma hinum slasaða úr gilinu sem hann var í og var því jafnframt óskað eftir þyrlu Landhelgisgæslunar í verkefnið.

Björgunarsveitir frá Reykjadal, Laugum, Húsavík, Kópaskeri, Mývatni og Akureyri voru boðaðar að Hafragilsfossi. Við komu þeirra hófst undirbúningur að koma hinum slasaða upp klettana. Slysstaður var undir háum klettum í nokkuð brattri brekku og þar fyrir ofan var önnur brekka upp á brún, þangað sem ökutæki komust.

Manninum var komið fyrir í börum og hann svo hífður upp klettabeltið beint ofan við slysstað, en þar fyrir ofan var hægt að koma sexhjóli. Ferðamaðurinn slasaði var fluttur
til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri.

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