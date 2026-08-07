Ótrúlegur fiskur veiddist í Eyjafjarðará

Fimmta veiðisvæði í Eyjafjarðará hefur fyrir löngu skapað sér sess sem svæðið þar sem þeir stóru bleikjurnar ,,búa." Sumar eftir sumar, berast fréttir af ógnar stórum fiskum sem þar veiðast, en e.t.v. náðist sú stæðsta þar í gær a.m.k sem sögur fara af.
Veiðimaðurinn sem setti í þennan tröllvaxna hæng sem sjá má á mynd hér að ofan heitir Aron Sigurþórsson en hann er velþekktur meðal veiðimanna fyrir að setja í þá væna. Þessi risastóri hængur mældist hvorki meira né minna en 76cm, vigtaði 11,5 pund og á heima á fimmta veiðisvæði eins og fyrr sagði. Ekki er leyfilegt að drepa veiddan fisk áþessu veiðisvæðisvo þessi fallegi hængur syndir þvi, e.t.v. með örlítið laskað sjálfstraust eftir að hafa látið glepjast i gær en að öðru leiti í fínu standi.
Fiskurinn tók Krókinn eftir Gylfa Kristjánsson hinn góðkunna blaðamanni (1948-2007) en Gylfi mun hafa hannað þessa mögnuðu flugu árið 2001 og Krókurinn afar fengsæl fluga jafnt á silung sem lax.
Krókurinn er magnað agn
Krókurinn dregur nafn sitt af Jóni „Krók“ Bjarnasyni frá Húsavík. Það var hann sem vígði fluguna á margumræddu fimmta svæði í Eyjafjarðará! Jón fékk fjóra fiska í beit á fluguna daginn eftir að hún var hönnuð, og veiðistaðurinn hefur frá þeim degni verið nefndur Króksbreiða.