Ótrúlegur fiskur veiddist í Eyjafjarðará

07. ágúst, 2026 - 11:38 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
 Aron Sigurþórsson með fenginn. Myndir aðsendar
 Aron Sigurþórsson með fenginn. Myndir aðsendar

Fimmta veiðisvæði í Eyjafjarðará hefur fyrir löngu skapað sér sess sem svæðið þar sem þeir stóru bleikjurnar  ,,búa." Sumar eftir sumar, berast fréttir af ógnar stórum fiskum  sem þar veiðast, en e.t.v. náðist sú stæðsta þar í gær a.m.k sem sögur fara af.

Veiðimaðurinn sem setti í þennan tröllvaxna hæng sem sjá má á mynd hér að ofan heitir  Aron Sigurþórsson en hann er  velþekktur meðal veiðimanna fyrir að setja í þá væna.   Þessi risastóri hængur mældist hvorki meira né minna en 76cm, vigtaði 11,5 pund og á heima á fimmta veiðisvæði eins og fyrr sagði.  Ekki er leyfilegt að drepa veiddan fisk áþessu veiðisvæðisvo þessi fallegi hængur  syndir þvi,  e.t.v.  með örlítið  laskað sjálfstraust eftir að hafa látið glepjast i gær en að öðru leiti  í fínu standi.

Fiskurinn  tók Krókinn eftir Gylfa Kristjánsson hinn góðkunna blaðamanni  (1948-2007) en Gylfi mun hafa hannað þessa mögnuðu flugu  árið 2001 og  Krókurinn afar fengsæl fluga jafnt  á silung sem  lax.  

Krókurinn er  magnað agn

Krókurinn dregur nafn sitt af Jóni „Krók“ Bjarnasyni frá Húsavík. Það var hann sem vígði fluguna á margumræddu fimmta svæði  í Eyjafjarðará!   Jón fékk fjóra fiska í beit á fluguna daginn eftir að hún var hönnuð, og veiðistaðurinn hefur frá þeim degni verið nefndur Króksbreiða.

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