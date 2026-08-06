Hástafir með tónleika í Pakkhúsinu Hafnarstræti 19

Kex Stúdíó er að bjóða á tónleika Hástafa í Pakkhúsinu í Hafnarstræti 19 n.k laugardagskvöld og hefjast þeir kl. 20. Kex Studio er í grunninn vintage fatabúð en planið hefur alltaf verið að vera ekki einungis fatabúð heldur að bæta í menningarlíf Akureyrar með því að halda skemmtilega viðburði sem og þessa tónleika.
Sóley Eva, önnur söngkona hljómsveitarinnar er ein tveggja eiganda Kex Studio. Hin söngkonan er Ísabella Sól en bandið skipa auk þeirra, Emil Andri, Friðrik Aðalgeir (Frissi) og Theodór Marvin (Teddi). Öll eiga þau sameiginlegt að vera með margra ára reynslu í tónlist en þetta er í fyrsta sinn sem þau koma fram sem hljómsveit. Vbl. heyrði í Ísabellu.
,,Bandið heitir Hástafir sem er smá orðaleikur á að ,,syngja hástöfum.” Það verður klárlega markmið kvöldsins, bæði fyrir okkur og áhorfendurna. Við viljum reyna að skapa smá ,,Græna hatts” stemningu en lagalistinn er aðallega samsettur af popp/rokk lögum" segir Ísabella Sól.
Frumsamið efni í bland við annað
,,Við munum spila einhver frumsamin lög sem eru öll á íslensku og samin af öllum meðlimum hljómsveitarinnar á einn eða annan hátt. Auk þess verða skemmtilegir slagarar á bæði ensku og íslensku, það ættu allir að fá að heyra eitthvað við hæfi. Hugmyndin fór á flug fyrir rúmlega einum og hálfum mánuði. Akureyri er gríðarlega mikill listabær og mikið um að vera, en það getur verið erfitt að komast að. Við í raun ákváðum því bara að skapa tækifærið sjálf og skipuleggja eigin tónleika sem munu bara bæta við flóruna í menningarlífi á Akureyri” segir Ísabella ennfremur.
Meðlimirnir Hástafa koma úr öllum áttum. Ísabella Sól og Sóley syngja en þær hafa verið vinkonur í rúman áratug og að sögn ,,gólandi enn lengur." ,,Við höfum báðar gert ýmislegt tónlistartengt en ég fór m.a. í söngnám til Danmerkur bætir Ísabella við og Sóley var á sviðslistabraut í MA. Sóley og Frissi, trommarinn, kynntust í gegnum samfélagsmiðla fyrir einhverjum árum, hann sá myndband sem hún birti af sér syngja frumsamið lag og hrósaði henni fyrir. Síðan þá hafa þau verið að gigga saman á ýmsum viðburðum. Emil, bassaleikari, kynntumst við Sóley í kringum lagasmiðju á vegum listamannsins Flammeus en Emil hefur verið í Tónlistarskóla Akureyrar í mörg ár.”
Rafmagnsgítarleikarinn ráðinn eftir að hafa fallið kylliflatur í stiga
,,Það er eiginlega frekar fyndin saga hvernig Teddi, rafmagnsgítarleikarinn, kom inn. Hann vinnur í Skógarböðunum með kærasta mínum og ég þekkti aðeins til hans, vissi m.a. að hann væri góður á gítar. Nafn hans var búið að koma upp sem mögulegan meðlim hljómsveitarinnar, ég mætti honum svo í ræktinni þar sem hann datt í tröppunum beint fyrir framan mig. Ég nýtti tækifærið til að spyrja hann hvort hann vildi vera með í bandinu. Það var eiginlega ekki hægt að segja nei við mig eftir svona vandræðalega upplifun”segir Ísabella.
Bandið byrjaði að æfa í Kex Studio og upprunalega áttu tónleikarnir líka að vera haldnir þar. Hugmyndin fór þó fljótt að stækka og ákveðið var að leita eftir stærra húsnæði. Frissi (Friðrik) býr á Húsavík og var alltaf að keyra til Akureyrar á æfingar með trommusettið meðferðis og þvi var gott að finna stærra húsnæði. ,,Við fengum í framhaldinu að æfa í tónlistarskólanum sem létti undir. En við erum með metnaðarfullar hugmyndir um framtíðina og ekkert ólíklegt að það verði aðrir minni tónleikar í Kex Studio húsnæðinu.”
Þakklát fyrir liðlegheit
,,Tónleikarnir eru algjörlega skipulagðir af okkur og við erum að græja allt sem við getum sjálf þar sem við viljum halda kostnaði í algjöru lágmarki. Við erum gríðarlega þakklát fyrir samfélagið hérna fyrir norðan. Við erum svo heppin að Skógarböðin lána okkur hljóðkerfi og við fáum að nota veislusalinn í Pakkhúsinu sem tengdaforeldrar mínir eiga. Erum að byggja sviðið úr pallettum og Sóley Eva er síðan að sauma búninga á okkur! Það er öllum þeim að þakka að við náum að halda aðgangseyrinum svo lágum, líklega með ódýrustu tónleikum landsins. Á laugardaginn er planið bara að skapa gott andrúmsloft og stemningu fyrir okkur og áhorfendur. Það kostar einungis 2000 kr. inn og svo verða einhverjar fljótandi veigar í boði.
Pakkhúsið að verða klárt fyrir tónleikana.
Framtíðarplanið er svo bara að halda áfram að koma fram og þróa ímynd okkar sem hljómsveit. Þetta er allt gríðarlega hæfileikaríkt fólk en við erum sífellt að semja meira og koma með hugmyndir af ábreiðum sem væri gaman að flytja" segir Ísabella Sól önnur söngkvenna Hástafa sem eins og fyrr sagði verða með tónleika í Pakkhúsinu Hafnarstræti 19 n.k. laugardagskvöld.