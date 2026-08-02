Fjallahlaupið Súlur Vertical - Þrjú brautarmet féllu

02. ágúst, 2026 - 14:10 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Elísa Kristjánsdóttir kemur í mark í Fálkanun á nýju brautarmeti (ljósmynd: Axel Þórhallsson)
Elísa Kristjánsdóttir kemur í mark í Fálkanun á nýju brautarmeti (ljósmynd: Axel Þórhallsson)

Fjallahlaupið Súlur Vertical var haldið í 11. sinn í gær. Rúmlega 500 hlauparar spreyttu sig í fjórum mismunandi vegalengdum.

Lengsta hlaupið, Gyðjan, er krefjandi 100 kílómetra hlaup þar sem hlaupið er frá Goðafossi til Akureyrar yfir fjöll og heiðar. Þaðan er svo haldið upp á bæjarfjallið Súlur og inn Glerárdalinn áður en hlaupið er aftur til byggða og í markið í miðbæ Akureyrar. Keppendur voru ræstir í súldarveðri við Goðafoss á föstudagskvöld og aðfararnótt laugardags og þau sem lengst voru á ferðinni hlupu í rúmar 20 klukkustundir. Þorbergur Ingi Jónsson sigraði í karlaflokki og kom langfyrstur í mark á tímanum 10:34:22. Hildur Aðalsteinsdóttir var fyrst kvenna á 12:34:57

 

Vinningshafar í Gyðjunni karlar

Vinningshafar í Gyðjunni konur  Myndir Axel Þórhallsson

Keppendur í Tröllinu (43 km), Súlum (29 km) og Fálkanum (19 km) lögðu af stað úr Kjarnaskógi í morgun. Í stystu vegalendinni, Fálkanum, féllu brautarmet í báðum flokkum. Hlaupadrottningin Elísa Kristinsdóttir sem er að jafna sig eftir meiðsli var fyrst kvenna í mark á tímanum 01:23:32 og skíðagöngukappinn Einar Árni Gíslason kom í mark á tímanum 01:17:30 og stal þar með brautarmetinu af Sigurjóni Erni Sturlusyni. Sigurjón þurfti ekki að sýta það því sjálfur setti hann brautarmet í Súlum: 02:25:10. Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir var fyrst kvenna í mark í Súlum á tímanum 03:03:10.

Gönguskíðakappinn Einar Árni Gíslason setti nýtt brautarmet í Fálkanum Mynd: Ármann Hinrik 

Sigurjón Ernir Sturluson setti nýtt brautarmet í Súlum  Mynd Ármann Hinrik

Í Súlum er hlaupið úr Kjarnaskógi, Upp á Súlur og þaðan niður í bæ en í Tröllinu (43 km) bætast við fleiri tindar og hringur um Glerárdalinn. Guðlaugur Ari Jónsson var fyrstu karla í mark í Tröllinu á tímanum 04:15:53 og Aðalheiður Aðalsteinsdóttir fyrst kvenna á 05:10:29

Sigurvegarar í hverri vegalend fyrir sig:

Fálkinn 19 km.

Karlar:

  1. Einar Árni Gíslason 01:17:30 (brautarmet)
  2. Ásgeir Daði Þórisson 01:20:55
  3. Árni Björn Höskuldsson 01:21:28

Konur:

  1. Elísa Kristinsdóttir 01:23:32 (brautarmet)
  2. Fanney Guðmundsdóttir 01:26:27
  3. Katla Rut Róbertsdóttir Kluvers 01:29:50

Súlur 29 km.

Karlar:

  1. Sigurjón Sturluson 02:25:10 (brautarmet)
  1. Halldór Hermann Jónsson 02:30:47
  2. Grétar Örn Guðmundsson 02:34:31

Konur:

  1. Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir 03:03:10
  2. Fanney Rún Stefánsdóttir 03:18:08
  3. Eva Birgisdóttir 03:22:46

Tröllið 43 km.

Karlar:

  1. Guðlaugur Ari Jónsson 04:15:53
  1. Guðni Siemsen Guðmundsson 04:46:05
  2. Atli Steinn Sveinbjörnsson 04:47:20

Konur:

  1. Aðalheiður Aðalsteinsdóttir 05:10:29
  2. Auður Ómarsdóttir 05:21:51
  3. Hulda Elma Eysteinsdóttir og Sigrún Björk Sigurðardóttir 05:46:17

Gyðjan 100 km.

Karlar:

  1. Þorbergur Jónsson 10:34:22
  2. Sigurður Tómas Þórisson 11:48:30
  3. Sigfinnur Björnsson 12:06:11

Konur:

  1. Hildur Aðalsteinsdóttir 12:34:57
  2. Noëmi Löw 12:41:29
  3. Þórdís Ólöf Jónsdóttir og Dalrós Inga Ingadóttir 12:53:36
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