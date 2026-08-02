Fjallahlaupið Súlur Vertical - Þrjú brautarmet féllu

Fjallahlaupið Súlur Vertical var haldið í 11. sinn í gær. Rúmlega 500 hlauparar spreyttu sig í fjórum mismunandi vegalengdum.
Lengsta hlaupið, Gyðjan, er krefjandi 100 kílómetra hlaup þar sem hlaupið er frá Goðafossi til Akureyrar yfir fjöll og heiðar. Þaðan er svo haldið upp á bæjarfjallið Súlur og inn Glerárdalinn áður en hlaupið er aftur til byggða og í markið í miðbæ Akureyrar. Keppendur voru ræstir í súldarveðri við Goðafoss á föstudagskvöld og aðfararnótt laugardags og þau sem lengst voru á ferðinni hlupu í rúmar 20 klukkustundir. Þorbergur Ingi Jónsson sigraði í karlaflokki og kom langfyrstur í mark á tímanum 10:34:22. Hildur Aðalsteinsdóttir var fyrst kvenna á 12:34:57
Vinningshafar í Gyðjunni karlar
Vinningshafar í Gyðjunni konur Myndir Axel Þórhallsson
Keppendur í Tröllinu (43 km), Súlum (29 km) og Fálkanum (19 km) lögðu af stað úr Kjarnaskógi í morgun. Í stystu vegalendinni, Fálkanum, féllu brautarmet í báðum flokkum. Hlaupadrottningin Elísa Kristinsdóttir sem er að jafna sig eftir meiðsli var fyrst kvenna í mark á tímanum 01:23:32 og skíðagöngukappinn Einar Árni Gíslason kom í mark á tímanum 01:17:30 og stal þar með brautarmetinu af Sigurjóni Erni Sturlusyni. Sigurjón þurfti ekki að sýta það því sjálfur setti hann brautarmet í Súlum: 02:25:10. Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir var fyrst kvenna í mark í Súlum á tímanum 03:03:10.
Gönguskíðakappinn Einar Árni Gíslason setti nýtt brautarmet í Fálkanum Mynd: Ármann Hinrik
Sigurjón Ernir Sturluson setti nýtt brautarmet í Súlum Mynd Ármann Hinrik
Í Súlum er hlaupið úr Kjarnaskógi, Upp á Súlur og þaðan niður í bæ en í Tröllinu (43 km) bætast við fleiri tindar og hringur um Glerárdalinn. Guðlaugur Ari Jónsson var fyrstu karla í mark í Tröllinu á tímanum 04:15:53 og Aðalheiður Aðalsteinsdóttir fyrst kvenna á 05:10:29
Sigurvegarar í hverri vegalend fyrir sig:
Fálkinn 19 km.
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Súlur 29 km.
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Tröllið 43 km.
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Gyðjan 100 km.
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