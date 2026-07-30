Fjallahlaupið Súlur haldið i ellefta sinn

30. júlí, 2026 - 13:29 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Súlur Vertical fer fram n.k. laugardag
Súlur Vertical fer fram n.k. laugardag

Fjallahlaupið Súlur Vertical fer fram í 11. sinn á laugardaginn. Vinsældir þess hafa vaxið jafnt og þétt og var metþátttaka í fyrra með um 600 hlaupurum. Búist er við sama fjölda eða jafnvel fleiri hlaupurum í ár.

Undirbúningur hefur staðið yfir síðustu mánuði og margir lagt þar gjörva hönd á plóg. Unnið hefur verið að leiðarvali og merkingum, undirbúningi fyrir skráningarkerfi og tímatöku, rætt við landeigendur og björgunarsveitir, einnig sveitarfélagið og lögregluna um götulokanir meðan á hlaupinu stendur, settar upp drykkjar- og hjálparstöðvar, unnið að kynningarmálum og svo mætti áfram telja. Verkþættir sem huga þarf að eru nánast óteljandi. Alls koma 6-8 manns að undirbúnignum með einum eða öðrum hætti.

Sjálfan hlaupadaginn, laugardaginn 1. ágúst, verða um 90 manns starfandi í kringum viðburðinn. Þar er um að ræða sjálfboðaliða á drykkjarstöðvum, björgunarsveitarfólk, rútubílstjóra og tímatökufólk. Mótstjórnin sjálf verður í viðbragðsstöðu allan sólarhringinn, sérstaklega vegna 100 km hlaupsins sem er ræst að kvöldi föstudagsins og fyrstu hlauparar koma ekki í mark fyrr en um hádegi daginn eftir. Fjórar vegalengdir verða í boði: Fálkinn (19 km), Súlur (29 km) og Tröllið (43 km) byrja í Kjarnaskógi en Gyðjan (100 km) við Goðafoss. Allir hittast í miðbæ Akureyrar að hlaupi loknu.

Föstudaginn 31. júlí fer að auki fram sérstakt krakkahlaup í Kjarnaskógi og verður ræst í það kl. 16.00. Hlaupið er hugsað sem afþreying fyrir alla fjölskylduna óháð hlaupagetu. Fólk ætti að gefa sér góðan tíma og vera snemma á ferðinni í Kjarnaskógi. Markmiðið er að krakkarnir hafi gaman, hlaupi stuttan hring sem þau ráða við og fái svo smá glaðning á eftir.

„Nýr þriggja ára samningur við Akureyrarbæ er skýr traustsyfirlýsing við framtakið,“ segir Birkir Baldvinsson formaður Súlur Vertical. „Samningurinn gefur okkur tækifæri til að byggja upp hlaupið til lengri tíma og þar liggur framtíðarsýnin; að bæta stígamerkingar, þróa nýjar leiðir og styrkja innviði fyrir utanvegahlaup á svæðinu. Þetta er orðið eitt stærsta utanvegahlaup landsins og við viljum gera enn betur. Viðtökur bæjarbúa hafa líka verið mjög góðar um leið og hlaupið hefur fest sig tryggilega í sessi. Það lætur enginn dálitlar götulokanir fara í taugarnar á sér lengur enda eru þær vel kynntar eins og sjá má á meðfylgjandi korti. Fjallahlaupið Súlur Vertical er einfaldlega orðið fastur liður í bæjarlífinu um verslunarmannahelgina.“

Birkir bætir því við að spáin sé frekar svöl og talsverðar líkur á úrkomu sem þýði að lögð sé rík áhersla á að minna hlaupara á að hafa hlý og vatnsheld föt með sér. „Þetta er ekki spurning um kælingu heldur frekar að halda hita og þurru.“

Mikið er lagt upp úr upplifunum keppenda og reynt eftir bestu getu að skapa gleðilegt andrúmsloft í miðbænum og meðfram brautinni á keppnisdegi. Öflug myndataka tryggir að flestir eða allir eigi góðar minningar frá Súlur Vertical.

Helstu bakhjarlar Súlur Vertical eru, fyrir utan Akureyrarbæ, Fjallakofinn, Skógarböðin, Ölgerðin, Kjarnafæði, Kaldbakur og Bílaleiga Akureyrar.

Frá þessu segir á akureyri.is

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