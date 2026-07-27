Stefnumótandi vettvangur líffræðilegrar fjölbreytni á norðurslóðum

Háskólinn á Akureyri gegnir lykilhlutverki við skipulagningu ráðstefnu sem ætlað er að vera stefnumótandi vettvangur verndunar líffræðilegrar fjölbreytni á norðurslóðum. Ráðstefnan ber heitið Arctic Biodiversity Summit og verður í Nuuk á Grænlandi í mars á næsta ári.
Ráðstefnan mun sameina vísindafólk, stefnumótandi aðila, frumbyggja, ungt fólk og aðra hagsmunaaðila í opinni og aðgengilegri samræðu, með það að markmiði að styrkja stjórnun líffræðilegrar fjölbreytni og efla samstarf á norðurslóðum.
Tom Barry, sviðsforseti Hug- og félagsvísindasviðs, vinnur með umhverfis-, náttúru-, orku- og rannsóknamálaráðuneyti Grænlands, utanríkis-, viðskipta- og auðlindamálaráðuneyti Grænlands, Náttúrufræðistofnun Grænlands og Háskólanum í Árósum að undirbúningi þessa mikilvæga alþjóðlega viðburðar.
Undirstrikar mikilvægi háskólans í alþjóðlegum rannsóknum og stefnumótun
Sem hluti af formennskuáætlun Danmerkur í Norðurskautsráðinu mun ráðstefnan verða stefnumótandi vettvangur til að efla verndun líffræðilegrar fjölbreytni og miðlun þekkingar á norðurslóðum. Viðburðurinn byggir á Stefnuáætlun Norðurskautsráðsins 2021–2030 og Aðgerðum fyrir líffræðilega fjölbreytni á norðurslóðum 2025–2035, sem unnar voru af CAFF-vinnuhópnum. Skipulagning og framkvæmd ráðstefnunnar er styrkt af danska umhverfisráðuneytinu, Norrænu ráðherranefndinni og Velux-Foundation.
Þetta samstarf undirstrikar vaxandi hlutverk Háskólans á Akureyri í alþjóðlegum rannsóknum og stefnumótun á norðurslóðum. Þátttaka í samstarfinu endurspeglar einnig hlutverk Akureyrar sem Norðurslóðamiðstöðvar Íslands og mikilvægi háskólans í áframhaldandi þróun hennar.
Auglýst er eftir ágripum fyrir ráðstefnuna og má lesa frekar um það á vef háskólans, unak.is