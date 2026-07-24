Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, bæjarstjóri Akureyrar og Halla Tómasdóttir, forseti íslands báru saman bækur sínar

Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, átti fund með Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, bæjarstjóra Akureyrar, í gær.
Fyrr um daginn höfðu forsetahjónin, Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason, heimsótt landsmót skáta sem haldið er að Hömrum en forseti Íslands er verndari skátahreyfingarinnar á Íslandi.
Þær Halla og Berglind áttu saman notalega stund síðdegis og ræddu alla heima og geima. Áður en þær settust niður sagði Halla í samtali við Akureyri.is að hún vildi einfaldlega kynnast Berglindi, vita hverjar áherslur hennar væru og áhugamál. Halla hrósaði bænum fyrir það hversu blómlegur og fallegur hann væri, hér væri augljóslega gott að búa.
Berglind sagði það vera afar ánægjulegt að fá að eiga slíkan fund með forsetanum. Við upphaf fundar var meðal annars rætt um stöðu svæðisborgarinnar Akureyrar og mikilvægi beina flugsins um Akureyrarflugvöll.
Vefur bæjarins akureyri.is sagði frá.