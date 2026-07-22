Lokanir gatna um verslunarmannahelgina

Eins og fólki er kunnugt fer Fjölskylduhátíðin Ein með öllu fram á Akureyri um verslunarmannahelgina og þá er einnig á dagskrá fjallahlaupið Súlur Vertical sem verður fjölmennara ár frá ári.
Vegna viðburða í bænum verður nokkrum götum lokað tímabundið (sjá meðfylgjandi kort og mynd að neðan) og hámarkshraði um Glerárgötu næst Akureyrarvelli verður lækkaður í 30 km þegar mest er um að vera þar á sunnudeginum. Er þetta gert til að tryggja öryggi gesta. Bæjarbúar og gestir í bænum eru beðnir að sýna tillitsemi og taka þátt í að skapa góða stemningu um versló. Kynnið ykkur dagskrána á einmeðöllu.is.
Sýnum hlaupurum í Súlur Vertical sérstaka tillitssemi og að sjálfsögðu öllum öðrum sem vilja njóta alls þess sem Ein með öllu hefur upp á að bjóða.
Vegna Súlna Vertical hlaupsins verður Brekkugata lokuð frá kl. 11-18 laugardaginn 1. ágúst eða þar til síðustu keppendur koma í mark.
Til að létta á umferðarþunga einkabíla verður ferðum Strætisvagna Akureyrar fjölgað og leiðum breytt til að auðvelda fólki að komast að hátíðarsvæðinu og aftur til síns heima að skemmtun lokinni. Sjá HÉR.
Hér má sjá dagskrá hátíðarinnar Einnar með öllu og hér er vefsíða fjallahlaupsins.
Hér má svo sjá hvaða götum verður loka vegna fjallahlaupsins Sulur Vertical