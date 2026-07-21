Stofna Samheldni til að auka og bæta þjónustu fyrir fólk í fíknivanda- fjárfestingu verulega ábótavant

Samherji stendur að stofnun nýs átakssjóðs sem fengið hefur nafnið Samheldni. Sjóðnum er ætlað að standa fyrir stórfelldu átaki í innviðafjárfestingum hjá þeim aðilum sem sinna meðferðarúrræðum fyrir fíknisjúka á Íslandi.
Samherji mun leggja fram 20 milljónir á ári á næstu fimm árum.
Stefnt er að því að fá atvinnulífið allt til liðs við verkefnið svo sjóðurinn geti úthlutað yfir 300 milljónum króna til þriggja bráðnauðsynlegra átaksverkefna.
„Við vildum koma inn með myndarlegum hætti en því miður er þörfin svo gríðarleg að fleiri þurfa að leggjast á árarnar,“ segir Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja.
„Í rekstri okkar höfum við í gegnum tíðina fundið hversu djúpstæð, hryggileg og eyðileggjandi fíknivandamál eru og reynt að bregðast við með því að leggja starfsfólki okkar og fjölskyldum þeirra lið þegar þau hafa lent í slíkum öngstrætum,“ segir Baldvin, þegar hann gerir grein fyrir því hvers vegna Samherji taki nú þetta frumkvæði. „Í nálægðinni við starfsfólkið finnum við hvað þessi mál eru átakanleg og hversu harkalega þau reyna á alla sem þeim tengjast. Við viljum nú gera þetta með formlegri og víðtækari hætti en við höfum gert hingað til og efna til sameiginlegs átaks til að takast hraustlega á við vandann. Við höfum góðar vonir um að við fáum breiðan almennan stuðning og öflug fyrirtæki og fólk í íslensku atvinnu- og þjóðlífi til þátttöku með loforðum um framlög næstu fimm árin,“ segir Baldvin enn fremur.
Þrjú stór verkefni þegar valin til að styrkja
Samheldni hefur þegar valið þrjú stór og afar mikilvæg verkefni sem munu njóta stuðnings úr sjóðnum með það að markmiði að gjörbreyta aðstöðu og þjónustu við fólk í fíknivanda:
Biskup Íslands er verndari Samheldni
„Ég fagna þessu framtaki og því hugarfari sem þar kemur fram. Ég og við öll hjá kirkjunni þekkjum alltof vel afleiðingar fíknisjúkdóma og mikilvægi meðferðarúrræða. Ég mun því gera það sem ég get til þess að leggja þessu framtaki lið,“ segir Guðrún Karls Helgudóttir biskup sem verður verndari Samheldni.
Opnaður hefur verið vefurinn samheldni.is en þar er að finna helstu upplýsingar um átakið og þau verkefni sem áætlað er að styrkja. Einstaklingar og fyrirtæki í atvinnulífinu sem hafa áhuga á að taka þátt í þessu mikilvæga verkefni geta haft samband í gegnum síðuna.
Stjórn Samheldni
Stjórn samtakanna skipa Anna María Kristinsdóttir, mannauðsstjóri Samherja, Einar Logi Vignisson, framkvæmdastjóri RÚV sölu, Jón Ólafur Halldórsson, formaður Samtaka atvinnulífsins, Sunneva Ósk Guðmundsdóttir, framleiðslustjóri ÚA, og Valgeir Magnússon, stjórnarformaður PiparsTBWA, sem verður jafnframt stjórnarformaður samtakanna.
Varamaður er Marta María Winkel Jónasdóttir.