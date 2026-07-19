Styðja við bakið á Tónlistarfélagi Húsavíkur

19. júlí, 2026 - 10:49 Margrét Þóra Þórsdóttir
Samkomuhúsinu á Húsavík
Samkomuhúsinu á Húsavík

Stéttarfélögin, Þingiðn, Framsýn og Starfsmannafélag Húsavíkur hafa ákveðið að styðja við bakið á Tónlistarfélagi Húsavíkur sem er nýstofnað óhagnaðardrifið félag og hefur að markmiði að efla tónlistarlíf og menningu í sveitarfélaginu Norðurþingi.

Tónlistarfélagið stefnir að því að byggja upp viðunandi tónleikarými í Samkomuhúsinu á Húsavík og fjármagna starfsemina með styrkjum og stuðningi frá einstaklingum, fyrirtækjum og félagasamtökum gangi það eftir. Forsvarsmenn félagsins leituðu m.a. til stéttarfélaganna eftir styrkjum sem samþykktu að styrkja verkefnið með fjárframlagi enda verði verkefnið að veruleika segir á vefsíðu Framsýnar.

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