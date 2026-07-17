Helga Ösp nýr skógarvörður í Vaglaskógi

17. júlí, 2026 - 14:46 Margrét Þóra Þórsdóttir
Helga Ösp Jónsdóttir hefur tekið við starfi skógarvarðar í Vaglaskógi og er hún fyrsta konan til að …
Helga Ösp Jónsdóttir hefur tekið við starfi skógarvarðar í Vaglaskógi og er hún fyrsta konan til að gegna slíku starfi hjá opinberri skógræktarstofnun á Íslandi. Myndir Pétur Halldórsson

Helga Ösp Jónsdóttir hefur tekið við starfi skógarvarðar í Vaglaskógi og er hún fyrsta konan til að gegna slíku starfi hjá opinberri skógræktarstofnun á Íslandi. Hún er menntuð plöntusjúkdómafræðingur og starfaði áður hjá Landi og skógi. Helga segist hafa verið afar vel tekið af starfsfólki sem hún lýsir sem einvalaliði á vef Lands og skóga.

Fjölbreytt verkefni

Starfið reynist umfangsmeira en hún bjóst við, en auk þess að annast sjálfa skógana þarf að sinna útivistarsvæðum og ýmsum innviðum. Hún hefur mikinn áhuga á plöntusjúkdómum og hefur meðal annars fylgst með áhrifum birkikembu í skóginum. Þrátt fyrir krefjandi vor telur hún ástand skóga og tjaldsvæða gott.

Rúnar Ísleifsson fyrrum skógarvörður tekur við þakklætisvotti frá Landi og skógi af Helgu Ösp 

Miklar framfarir eru framundan með byggingu nýs fræhúss við hlið eldra hússins. Það mun gera kleift að auka framleiðslu á fræi lerkiblendingsins Hryms, sem hefur reynst afar vel í íslenskri nýskógrækt, auk þess sem aðstaða til kynbóta og rannsókna verður bætt.

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