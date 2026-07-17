Hjólreiðamaður látinn

Hjólreiðamaður sem björgunarsveitir í Eyjafirði sóttu á Glerárdal í gærkvöld var úrskurðaður látinn við komu á Sjúkrahúsið á Akureyri.
Lögreglan á Norðurlandi eystra hefur sent frá sér tilkynningu vegna slyssins á Glerárdal við Akureyri:
Klukkan18:32 barst tilkynning vegna slyss á Glerárdal við Akureyri þar sem hjólreiðamaður hafði slasast. Björgunarsveitir voru kallaðar til ásamt öðrum viðbragðsaðilum. Vegna aðstæðna var óskað eftir þyrlu Landhelgisgæslunnar á vettvang til að aðstoða við flutning hins slasaða undir læknishendur, hinn slasaði var fluttur á Sak og var kominn þangað um klukkan 20:20 þar sem hann var úrskurðaður látinn.
Í ljós kom að um veikindi var að ræða og er málið til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglustjórans á Norðurlandi eystra.
Ekki verða gefnar frekari upplýsingar um málið.