Drifkrafturinn býr í fólkinu

17. júlí, 2026 - 09:47 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Drifkrafturinn býr í fólkinu

Egill P. Egilsson skrifar

Á tímum þegar atvinnulíf í Norðurþingi hefur orðið fyrir áföllum og óvissa ríkt um framtíðina er auðvelt að festast í umræðu um það sem hefur tapast. Lokun PCC og önnur neikvæð þróun í atvinnumálum hafa haft áhrif á samfélagið allt. Slíkar breytingar kalla eðlilega fram áhyggjur og spurningar um næstu skref. En einmitt á slíkum tímamótum kemur betur en nokkru sinni í ljós hversu dýrmætur sá kraftur er sem býr í einstaklingum og samtakamættinum.

Saga smærri samfélaga um allt land sýnir að framfarir byggjast sjaldnast eingöngu á stórum fjárfestingum eða ákvörðunum sem teknar eru fjarri heimabyggð. Þær verða til þegar fólk sér tækifæri þar sem aðrir sjá hindranir. Þegar einstaklingar ákveða að taka af skarið, fjárfesta tíma sínum, hugmyndum og fjármunum í að gera samfélagið sitt betra. Slíkt framtak skapar ekki aðeins atvinnu heldur líka lífsgæði, fjölbreytni, hlýju í hjartað, gleði og bjartsýni.

Í því samhengi er ánægjulegt að sjá ný verkefni rísa í sveitarfélaginu þrátt fyrir áskoranir síðustu missera. Langar raðir mynduðust þegar Gilið Bakarí opnaði um helgina. Það er gott dæmi um hvernig metnaður og dugnaður geta skapað nýjan og lifandi samkomustað fyrir íbúa og gesti. Sama má segja um nýtt listagallerí Fum & Fok í miðbænum sem fjallað er um í Vikublaði vikunnar. Slík starfsemi auðgar ekki aðeins atvinnulífið heldur einnig menningarlíf bæjarins og styrkir sérstöðu hans.

Þá má ekki gleyma því mikilvæga starfi sem unnið er af sjálfboðaliðum og hugsjónafólki. Tónlistarfélag Húsavíkur var nýverið stofnað af einstaklingum með ástríðu fyrir tónlist til þess að standa fyrir fjölbreyttum viðburðum og tónleikahaldi sem gera samfélagið litríkara og skemmtilegra. Þar sameinast fólk um upplifun, gleði og menningu – gildi sem eru ekki síður mikilvæg en hagstærðir og atvinnusköpun. Leikfélag Húsavíkur hefur nýverið gert strandhögg í sjálfu Þjóðleikhúsinu í kjölfar vel heppnaðrar uppfærslu á Rocky horror

Dæmin eru raunar mun fleiri og víðar en á Húsavík s.s. gamla góða félagsheimilið Skúlagarður í Kelduhverfi sem öðlast hefur nýtt líf í höndum hugsjónafólks – sama má segja um Heiðarbæ og margt fleira.

Um allt samfélagið má finna einstaklinga og félagasamtök sem leggja sitt af mörkum, stórt og smátt, til að gera Húsavík og Norðurþing að betri stað til að búa á. Þeir minna okkur á að framtíð samfélagsins ræðst ekki eingöngu af ytri aðstæðum eða næsta stóra verkefni heldur einnig af frumkvæði, hugrekki og trú fólks á eigin heimabyggð.

Á meðan þessi frumkraftur býr meðal okkar er fullt tilefni til bjartsýni. Því þrátt fyrir mótlæti eru það alltaf fólkið, hugmyndirnar og framtakið sem leggja grunninn að næsta kafla í sögu samfélagsins.

Þess vegna er það beinlínis skylda okkar sem búum í samfélaginu að taka öllum hugmyndum sem snúa að því að auðga samfélagið vel, hlúa að og styðja við framtak sem hugsjónafólk hefur lagt líf og sál í að skapa. Það gerum við með því að versla í heimabyggð, mæta á viðburði og ekki síst að hrósa og tala fallega um það sem vel er gert.

Egill P. Egilsson

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