Leita að nýju svæði fyrir smáhýsi

Skipulagsráð hefur falið skipulagsfulltrúa að gera úttekt á mögulegum staðsetningum fyrir tvö ný smáhýsi, til viðbótar við þau þrjú svæði sem nú eru í undirbúningi. Skipulagsráð vísar málinu jafnframt til umhverfis- og mannvirkjaráðs til skoðunar.
Verið er að koma húsum fyrir við Baldursnes norðan við Byko. Smíði næstu húsa er þegar hafin og verða þau sett niður við Grænhól vestan Síðubrautar.Þá er fyrirhugað að koma nokkrum smáhýsum fyrir á óbyggðu bæjarlandi sunnan við Hlíðarfjallsveg.
Húsin eru ætluð einstaklingum sem búa við heimilisleysi og fjölþættan vanda sem getur haft áhrif á heilsu og lífsaðstæður. Félagslegur stuðningur verður veittur samhliða eftir þörfum hvers og eins.
Velferðarráð hefur einnig fyrir sitt leyti samþykkt að finna viðbótarlóð til að takmarka megi fjölda smáhúsa á hverri lóð