Stefna að opnun verslunar- og þjónusturýmis

15. júlí, 2026 - 09:46 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Framkvæmdir eru hafnar við gerð verslunar- og þjónusturýmis ásamt útisvæði þar sem áður voru náðhús…
Framkvæmdir eru hafnar við gerð verslunar- og þjónusturýmis ásamt útisvæði þar sem áður voru náðhús bæjarbúa Mynd Heimur

Eins og fólk sem á leið um svæðið hefur tekið eftir standa yfir framkvæmdir undir kirkjutröppunum, þar sem áður fyrr voru náðhús bæjarins sem meðal annars Rögnvaldur kammerráð veitti forstöðu.  

Vorið  2022 keyptu Heimar þennan áningarstað en þá höfðu dyr verið læstar þar um margra ára skeið einhverjum blöðrum til ama.  Hluti af samkomulagi milli bæjarins og  Heima var að ráðist yrði í endurbætur á kirkjutröppunum þar.  Endurbótum á tröppunum lauk undir lok ársins , þær búnar nýju snjóbræðslukerfi, betri lýsingu og tröppurnar  lagðar  granítsteini.  

Því var ekkert lengur til fyrirstöðu með að ráðast í framkvæmdir undir kirkjutröppunum og þær eru á fullri ferð. Stefnt er að þvi að þar muni verða opnað verslunar- og þjónusturými ásamt  huggulegu útisvæði.  Áhersla verður lögð á að viðbygging sem reist verður muni falla vel að umhverfinu og skyggi ekki á kirkjutröppurnar. 
 
Á samfélagsmiðlum Heima kemur fram að hönnun verkefnisins sé unnin í samstarfi við AVH  og að verklok séu áætluð á seinni hluta þessa árs.
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