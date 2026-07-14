Ný bók með textaverkum Hlyns Hallssonar

Út er komin bókin TEXTAR / TEXTE / TEXTS um spreytextaverk sem myndlistarmaðurinn Hlynur Hallsson hefur gert á árunum 2002 - 2026. Bókin er 108 síður með ljósmyndum af meira en 80 verkum Hlyns.
Textar um verkin eru á íslensku, þýsku og ensku eftir Alexander Steig, Dr. Craniv Boyd, Kristínu Þóru Kjartansdóttur, Markús Þór Andrésson og Jill Maurah Leciejewski. Júlía Runólfsdóttir sá um grafíska hönnun bókarinnar og Kunstraum München gefur út. Ljósmyndarar verkanna eru Thomas Splett, Hlynur Hallsson, Jóna Hlíf Halldórsdóttir, Alexander Steig, Lóa Aðalheiður Kristínardóttir, Hugi Hlynsson, Thomas Bruns, Daníel Starrason, Brynjar Gunnarsson, Arisa Purkpong, Arnar Ómarsson og Páll Stefánsson. Útgáfuhóf verður í Listasafni Árnesinga í Hveragerði 15. ágúst og í Kunstraum München í Þýskalandi 6. september.
Hlynur Hallsson
Bókin er prentuð á Íslandi í 300 eintökum og þar af eru 100 eintök tölusett og árituð. Elstu verkin í bókinni eru frá árinu 2002 af sýningu í Marfa, Texas en þau nýjustu frá þessu ári af sýningum í Listasafni Árnesinga og Leyni á Akureyri. Sýning á verkum Hlyns stendur einmitt yfir í sal 4 í Listasafni Árnesinga til 23. ágúst 2026.
Hægt er að kaupa bókina í safnbúðum Listasafnsins Íslands, Listasafnsins á Akureyri og Listasafns Árnesinga og einnig á Karolina Fund: https://www.karolinafund.com/project/view/6731
Myndlistarstjóður styrkti útgáfu bókarinnar og einnig Kuckei+Kuckei gallerí í Berlín.