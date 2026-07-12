Skammtíma- og frístundaþjónusta á Akureyri Þörf fyrir nýtt 500 fermetra hús á einni hæð

Heppilegt er að hafa starfsemi skammtíma- og frístundaþjónustu fyrir fatlaða í húsnæði sem sérstaklega er byggt fyrir þá starfsemi sem fram fer. Brekkukot er ein af tveimur starfsstöðvum fyrir skammtíma- og frístundaþjónustu fatlaðra barna og ungmenna á Akureyri. Starfsemin fer fram í húsnæði að Þórunnarstræti 99 sem ekki nýtist sem skyldi.
Velferðarráð Akureyrarbæjar fjallaði um málið á fundi á dögunum, en fyrir ráðinu lá minnisblað um húsnæðismál skammtíma og frístundaþjónustu á Akureyri, sem er fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
Húsnæði Brekkukots nýtist illa vegna óhentugra, langra og breiðra ganga sem gera yfirsýn erfiða. Auk þess er fyrirséð að framkvæmdir á nærliggjandi svæði muni torvelda starfsemina á komandi árum. Húsið stendur við svonefndan Tjaldstæðisreit.
Aukin þörf á sumrin
Árið 2025 nýttu 24 einstaklingar skammtímaþjónustu í Brekkukoti, 4 nýttu lífsleikniþjálfun og 22 börn nýttu frístundaþjónustu. Á sumrin stækkar hópurinn verulega þegar börn í 1.–4. bekk með alvarlegustu fatlanirnar bætast við, en þá geta verið allt að 25 börn í þjónustu í einu. Samkvæmt reglugerð er þó einungis heimilt að bjóða skammtímaþjónustu fyrir 6 börn í einu í sama húsnæði.
Lögð er áhersla á að sameining skammtíma- og frístundaþjónustu sé skynsamleg vegna samlegðar í starfsmannahaldi og betri nýtingar. Bent er á þörf fyrir nýtt 500–550 fermetra m húsnæði á einni hæð með góðum aðgangi að garði.