Akureyri Óskað eftir viðauka vegna aukins viðhalds

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar hefur óskað eftir 110 milljóna króna viðauka við fjárhagsáætlun vegna viðhalds félagslegra leiguíbúða á árinu 2026. Ástæða þess eru aukin verkefni í sameignum, kostnaðarsöm leiguskipti og umfangsmiklar ófyrirséðar framkvæmdir.
Á áætlun ársins 2026 er gert ráð fyrir 286 milljónum króna í viðhaldi leiguíbúða. Þegar er búið að verja 235 milljónum króna í þennan lið, sem er 82% af áætlun. Áætluð heildarútgjöld á þessu ári nema 397 milljónum króna.
Viðgerðir vegna umgengni meiri en áætlað var
Viðgerðir reyndust dýrari en áætlað var Nokkrar ástæður eru fyrir því að kostnaður hefur farið fram úr áætlun. Ein er sú að 25 íbúðir hafa skipt um leigendur á árinu og hafa viðgerðir vegna umgengni um þær reynst dýrari en við var búist. Sem dæmi þurftu 11 íbúðanna á heildarendurnýjun að halda og nam kostnaður við það verkefni 120 milljónum króna.
Stór hluti skýringarinnar er stórt ófyrirséð verkefni við Smárahlið 1 og 3 þar sem frárennslislagnir reyndust ónýtar, auk fleiri verkefna sem tekin voru með í þeirri viðgerð. Kostnaður var áætlaður um 20 milljónir en reyndist, þegar upp var staðið, um 60 milljónir.
Nauðsynlegt að sinna viðhaldi
Fram kemur í minnisblaði að verkefnalistinn dregst ekki saman á næsta ári en þá er fyrirhugað að fara í viðgerðir á húsinu við Lindarsíðu 4. Hlutur Akureyrarbæjar í því verkefni gæti orðið á bilinu 75 til 85 milljónir króna.
Umhverfis- og mannvirkjasvið leggur áherslu á að viðaukinn sé nauðsynlegur til að mæta auknum verkefnum og tryggja viðhald og endurbætur á íbúðunum.