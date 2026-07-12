Sumarferðalagið byrjar heima við

12. júlí, 2026 - 15:19 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Sumarferðalagið byrjar heima við

Egill P. Egilsson skrifar

 

Nú þegar sumarleyfin eru komin á fullt skrið og landsmenn ýmist leggja land undir fót, hjól, bíl eða tjaldvagn, fyllast vegirnir af ferðaglöðu fólki. Sumarið hefur nefnilega þann einstaka eiginleika að fá okkur til að hægja aðeins á okkur, stíga út úr amstri dagsins og skilja stressið eftir heima.

Flýtum okkur hægt

Á þessum árstíma er þó ekki úr vegi að minna á mikilvægi þess að fara varlega. Vegir landsins geta verið misjafnir, veðrið sveiflukennt og stundum er mesta áskorunin einfaldlega að sýna þolinmæði. Ökum af yfirvegun, virðum hraðatakmarkanir og gefum okkur góðan tíma. Áfangastaðurinn bíður okkar hvort sem er.

En á sama tíma og við hugsum um öryggið er ekki síður mikilvægt að muna hvers vegna við lögðum af stað. Oft vill svo til að við verðum svo upptekin af því að ná næsta áfangastað að við gleymum að njóta leiðarinnar. Fallegt útsýni, skyndilegt stopp við foss, ís í sólskini eða góð stund með samferðafólkinu verða gjarnan minningarnar sem lifa lengst. Ferðalagið sjálft er nefnilega oft stærri hluti upplifunarinnar en punkturinn á kortinu sem stefnt var að.

Ferðalagið þarf ekki að vera langt

Og talandi um áfangastaði – þá þarf ekki alltaf að fara hálfan hringinn í kringum landið eða fljúga út fyrir landsteinana til að upplifa eitthvað einstakt. Hér í nærumhverfinu leynast ótrúlegir staðir í stuttri akstursfjarlægð fyrir okkur Norðlendinga.

Á Demantshringnum má finna nokkrar af mikilfenglegustu náttúruperlum landsins. Þar er Goðafoss sem gleður ferðamenn með sínum tignarlega fossbrúsa, hinn kraftmikli Dettifoss sem minnir okkur á afl náttúrunnar og hið sérkennilega landslag við Ásbyrgi sem hefur heillað kynslóðir Íslendinga. Við Mývatn er svo fjölbreytt náttúra, fuglalíf, jarðfræðileg undur og besti fiskur og franskar veitingastaður heims.

Það skemmtilega við Demantshringinn er ekki aðeins hversu margt er þar að sjá heldur líka hversu fjölbreytt upplifunin er. Á einum degi getur ferðalangur staðið við dynjandi foss, gengið um gróðursæla skóga, skoðað eldfjallalandslag og notið djúpsteikts fiskbita við Mývatn. Svo má ekki gleyma tónleikahaldi um allan landshlutann. Ágætis áminning um að stundum eru stærstu upplifanirnar nær okkur en við höldum.

Þegar við njótum sumarsins skulum við því muna tvö einföld atriði: fara varlega og gefa okkur tíma. Ekki aðeins tíma til að komast á áfangastað heldur líka tíma til að staldra við, anda að okkur fersku loftinu og njóta augnabliksins. Því að lokum eru það einmitt augnablikin sem verða að minningum – hvort sem þau verða til á fjarlægum slóðum eða á Demantshringnum, hér rétt handan við hornið.

Egill P. Egilsson

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