Systkinin hlaupa fyrir ömmur sínar

Systkinin Arnór og Ruth Ragnarsbörn eru íþróttafólk af guðs náð en þau ætla að taka þátt í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka í ágúst. Þau gera það að sjálfsögðu ekki fyrir neitt hálfkák enda ekki þekkt af því og hlaupa bæði heilt maraþon fyrir Krabbameinsfélag Suður Þingeyinga.
Ruth er vanur hlaupari og æfir hlaup allan ársins hring á meðan Arnór skilgreinir sig ekki sem hlaupara,- þó hann sé reyndar fimmfaldur bjórhlaupsmeistari Húsavíkur öl.
„Ég myndi ekki skilgreina mig sem hlaupara en ég hef sérstaka ánægju af því að ögra sjálfum mér og finna eitthvað spennandi til að gera,“ segir Arnór og bætir við að hann hafi verið plataður í maraþon á síðasta ári af vini sínum.
„Heiðar Hrafn Halldórsson plataði mig í þetta í fyrra. Við tómum einn seinnipart föstudags og hlupum 21 km frá Húsavík öl, sem var nánast að Ýdölum og snerum þar við og hlupum aftur til baka að Húsavík öl, þá búnir að hlaupa maraþon og áttum skilið að svala þorsta okkar á húsvískri eðalframleiðslu.
Arnór segist hafa hlaupið þetta með tilheyrandi krampastoppum á 4:26 sem telst nokkuð gott þegar undirbúningur er enginn.
„Þetta var gert bara sem ákveðin áskorun en ég var óundirbúinn, hafði ekkert verið að æfa hlaup fyrir þetta. Það hefur blundað í mér síðan að með smá æfingu ætti ég að geta náð að hlaupa þetta á undir fjórum tímum,“ segir Arnór og bætir við að hann hafi sett sér þetta markmið í upphafi árs.
„Ég á það til að setja mér markmið í upphafi árs og í þetta sinn setti ég mér það markmið að klára maraþon á undir fjórum tímum. Ég ákvað strax þá að það yrði Reykjavíkurmaraþonið enda hefur mig alltaf langað til að taka þátt í þeim viðburði,“ útskýrir Arnór.
Þau systkinin hlaupa bæði til styrktar Krabbameinsfélagi Suður Þingeyinga en krabbameinið hefur hoggið djúpt skarð fjölskyldu þeirra.
„Við Ruth skráðum okkur reyndar í sitthvoru lagi og alveg óháð hvort öðru en við ætlum bæði að hlaupa til stuðnings krabbameinsfélaginu sem hefur stutt svo dyggilega við bakið á okkar fólki. Það hefur leiðinlega margt af okkar fólki þurft á þeirra þjónustu að halda,“ segir Arnór.
Arnór segist þó hafa beðið með að skrá sig í hlaupið þar til nú nýlega því hann vildi sjá hvort hann kæmist heill undan öðrum íþróttaviðburði sem hann tók þátt í nýverið.
„Ég tímdi ekki að skrá mig fyrr en ég væri búinn með Pollamótið, því ég var ekki viss hvernig ég kæmi út úr því,“ segir Arnór en það er einmitt aldrei meira að gera á slysadeild SAk en einmitt þessa helgi sem Pollamótið á Akureyri fer fram.
„Nú er ég formlega skráður og markmiðið að ná þessu undir fjórum tímum. Ég er búinn að vera í framkvæmdum sem settu ákveðið strik í reikninginn hvað varðar undirbúning, en ég get núna farið að einbeita mér að því betur og bý vel að því að njóta aðstoðar systur minnar við undirbúninginn,“ segir Arnór að lokum en hægt er að heita á systkinin á heimasíðu Reykjavíkurmaraþonsins.